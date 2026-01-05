Врач-травматолог назвал ключевые правила обращения с пиротехникой

05 января 2026, 13:54

оригинал Фото: Istock/Bogdan Kurylo

Новогодние праздники традиционно сопровождаются фейерверками и бенгальскими огнями. Однако пиротехника может стать причиной травм и пожаров. Главный внештатный детский травматолог Министерства здравоохранения Московской области Александр Григорьев дал рекомендации по безопасному применению пиротехники. Его слова приводит пресс-служба ведомства.





Григорьев отметил, что дети не должны использовать пиротехнические изделия. Приобретать и запускать их могут только взрослые.

«Бенгальские огни нельзя оставлять без присмотра, держите их в 2-х метрах от легковоспламеняющихся предметов и никогда не бросайте в мусорное ведро. Салюты запускайте только на улице, установив на ровную твёрдую поверхность вдали от построек и деревьев. Не пытайтесь запускать поврежденные изделия», — рассказал эксперт.