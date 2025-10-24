Эксперт дал совет, как распознать мошеннический аккаунт в Telegram
Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев раскрыл секреты распознавания мошеннических аккаунтов в Telegram, пишет РИА Новости.
Аферисты активно используют мессенджер для обмана россиян, выдавая себя за начальников, врачей и даже одноклассников.
Соловьев советует обращать внимание на время обновления фото и имени профиля. Если информация изменилась всего несколько часов или дней назад, это может быть признаком мошенничества. В таких случаях лучше сразу заблокировать контакт и удалить переписку.
Эксперт также рекомендует перепроверять все просьбы, поступившие через мессенджеры. Лучше обсудить важные вопросы по обычному телефону или встретиться лично.
