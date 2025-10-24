Эксперт дал совет, как распознать мошеннический аккаунт в Telegram

24 октября 2025, 07:11

Аккаунт мошенника в Telegram можно распознать с помощью времени обновления фото

Фото: iStock/JuYochi

Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев раскрыл секреты распознавания мошеннических аккаунтов в Telegram, пишет РИА Новости.