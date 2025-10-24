В Госдуме рассказали, как шестидневная рабочая неделя скажется на зарплате

24 октября 2025, 05:13

Депутат Бессараб: шестидневная рабочая неделя не повлияет на зарплаты россиян

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Дополнительный рабочий день 1 ноября никак не повлияет на размер заработной платы в России. Об этом в беседе с ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.