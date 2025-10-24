В Госдуме рассказали, как шестидневная рабочая неделя скажется на зарплате
Дополнительный рабочий день 1 ноября никак не повлияет на размер заработной платы в России. Об этом в беседе с ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, которая продлится до 1 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. По словам депутата, для большинства работников существенных изменений не предвидится
При окладной системе оплаты труда дополнительный рабочий день не повлияет ни на повышение, ни на снижение зарплаты. Вознаграждение будет распределяться равномерно благодаря разной стоимости трудовых часов в зависимости от длительности месяца.
Исключение составят работники со сдельной оплатой. Для них размер заработка будет напрямую зависеть от объёма произведённой продукции в дополнительный рабочий день.
Читайте также: