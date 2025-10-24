В Чечне девушек с непокрытой головой ждут разъяснительные беседы

24 октября 2025, 01:05

Фото: istockphoto / Motortion

Первый заместитель министра по делам молодежи Чеченской Республики Амир Сугаипов объявил о проведении разъяснительных бесед с девушками, которые не соблюдают традиционную форму одежды. Об этом пишет издание ИА «Чечня сегодня».





По мнению представителя властей, обычный платок является важным элементом культуры и уважения к чеченским обычаям.



«С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев — с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», — считает Сугаипов.