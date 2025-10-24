В Чечне девушек с непокрытой головой ждут разъяснительные беседы
Первый заместитель министра по делам молодежи Чеченской Республики Амир Сугаипов объявил о проведении разъяснительных бесед с девушками, которые не соблюдают традиционную форму одежды. Об этом пишет издание ИА «Чечня сегодня».
По мнению представителя властей, обычный платок является важным элементом культуры и уважения к чеченским обычаям.
«С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев — с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», — считает Сугаипов.Чиновник уточнил, что речь идет не о строгом хиджабе, а о простом платке или даже небольшой повязке как символе уважения к культурным традициям. Разъяснительные беседы будут проводиться в доброжелательном формате и направлены на благо самих девушек.