В Чечне девушек с непокрытой головой ждут разъяснительные беседы

Фото: istockphoto / Motortion

Первый заместитель министра по делам молодежи Чеченской Республики Амир Сугаипов объявил о проведении разъяснительных бесед с девушками, которые не соблюдают традиционную форму одежды. Об этом пишет издание ИА «Чечня сегодня».



По мнению представителя властей, обычный платок является важным элементом культуры и уважения к чеченским обычаям.

«С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев — с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», — считает Сугаипов.
Чиновник уточнил, что речь идет не о строгом хиджабе, а о простом платке или даже небольшой повязке как символе уважения к культурным традициям. Разъяснительные беседы будут проводиться в доброжелательном формате и направлены на благо самих девушек.
Александр Огарёв

