Эксперт Долгушина: участие доул в родах может навредить
Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила, что участие доул в родах не имеет законного статуса и может нести угрозу для матери и ребенка. Об этом пишет ТАСС.
По ее словам, помощь женщине во время беременности, родов и восстановления требует медицинских знаний. Доулы чаще всего не учатся акушерству и гинекологии, поэтому их советы и действия нельзя считать квалифицированной поддержкой.
Наталия Долгушина отметила, что в правовом поле статус таких помощниц не закреплен. Для этой сферы нет профессиональных норм и образовательных правил. Эксперт напомнила, что в роддомах мать и новорожденного сопровождают врачи, акушерки и младший персонал. По ее оценке, именно они обеспечивают нужную помощь на всех этапах.
