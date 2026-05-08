ИИ заменит второго пилота в самолете
Главный специалист ГосНИИАС по беспилотным авиасистемам Андрей Попов заявил, что искусственный интеллект со временем сможет занять место второго пилота. Институт развивает автоматизацию кабины и ищет решения для полетов с одним человеком в экипаже. Об этом пишет РИА Новости.
Попов пояснил, что автоматика уверенно ведет самолет в режиме «автопилота». Экипаж чаще всего берет ручное управление во время взлета и посадки. По словам эксперта, большую часть остальных задач техника может взять на себя. ИИ, по его оценке, уже сейчас справляется со многими такими операциями.
Главный риск связан с безопасностью. Специалисты продумывают действия на случай, если командир судна потеряет возможность управлять лайнером. В институте создают несколько алгоритмов для такого сценария.
