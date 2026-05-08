Певица Шакира анонсировала официальный гимн ЧМ-2026 по футболу
Шакира представит официальный гимн чемпионата мира по футболу FIFA 2026 — песню Dai Dai, сообщает агентство AP. В записи композиции принял участие нигерийский музыкант Burna Boy.
7 мая певица опубликовала в соцсетях минутный тизер трека. Ролик сняли на стадионе в Рио‑де‑Жанейро. На видео Шакира выступает на футбольном поле в окружении танцоров. Полная версия песни и клипа должна выйти 14 мая.
Это не первый опыт сотрудничества Шакиры с FIFA. В 2010 году ее песня Waka Waka стала официальным гимном мундиаля в ЮАР и завоевала мировую популярность.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир продлится 39 дней и станет самым масштабным в истории по количеству команд, матчей и географии проведения.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в РФ