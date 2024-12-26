Эксперт допустил появление штрафов за использование VPN в России

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Юристы и IT-эксперты допускают введение штрафов за использование VPN и других сервисов обхода блокировок, но это требует доработки законодательной базы. Об этом информирует Hi-Tech Mail.
Эксперты считают возможным усиление мер по ограничению использования VPN-сервисов. В этом месяце появился проект приказа, который обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты.
Некоторые IT-специалисты утверждают, что в РФ могут ввести административные штрафы за использование VPN. Юрий Гизатуллин, основатель IT-компании TIQUM, подчеркивает, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать использование VPN, однако это потребует больших ресурсов, а также может вызвать вопросы о конфиденциальности данных пользователей. Другие эксперты придерживаются мнения, что россиян не начнут массово штрафовать за использование VPN.
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Екатерина Коршунова