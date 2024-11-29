YouTube попросил россиян удалить видео про VPN по требованию Роскомнадзора

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Администрация видеохостинга YouTube попросила пользователей из Российской Федерации удалить видеозаписи, популяризирующие VPN-сервисы, сообщил РБК.
YouTube распространил среди пользователей из РФ, которые публикуют видео о VPN, предупреждение о том, что Роскомнадзор внёс их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации на основании части 7 статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Исходя из сообщения, если пользователь не удалит подобного рода ролик самостоятельно, то компании придётся ограничить доступ к видео.
Представители Роскомнадзора подтвердили, что ведомство направило требование об удалении контента, который популяризирует использование сервисов VPN и иных способов обхода ограничений.
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Представители Роскомнадзора подтвердили, что ведомство направило требование об удалении контента, который популяризирует использование сервисов VPN и иных способов обхода ограничений.
«Со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов», — поделился один из представителей регулятора.
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Ольга Енгалычева