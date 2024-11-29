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YouTube попросил россиян удалить видео про VPN по требованию Роскомнадзора

Фото: iStock/ Userba011d64_201

Фото: iStock/ Userba011d64_201

Администрация видеохостинга YouTube попросила пользователей из Российской Федерации удалить видеозаписи, популяризирующие VPN-сервисы, сообщил РБК.
YouTube распространил среди пользователей из РФ, которые публикуют видео о VPN, предупреждение о том, что Роскомнадзор внёс их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации на основании части 7 статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Исходя из сообщения, если пользователь не удалит подобного рода ролик самостоятельно, то компании придётся ограничить доступ к видео.

Представители Роскомнадзора подтвердили, что ведомство направило требование об удалении контента, который популяризирует использование сервисов VPN и иных способов обхода ограничений.



«Со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов», — поделился один из представителей регулятора.

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#youtube
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В Болычевской библиотеке Волоколамска приготовили партию блиндажных свечей для фронтовиков
29 ноября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

В Болычевской библиотеке Волоколамского городского округа подготовили к отправке новую партию блиндажных свечей для фронтовиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В этом отправлении — 260 свечей, которые были аккуратно упакованы в специальные коробки. Ранее в этом году было направлено 600 свечей, а в прошлом году — 1500. Таким образом, с начала 2023 года жители Болычева отправили бойцам специальной военной операции уже 2430 окопных свечей.

Однако не только от болычевцев. Библиотекарь Наталья Пискунова рассказала, что почти каждый день свечи изготавливают пять-шесть пенсионерок из их читательского объединения любителей поэзии «В кругу друзей». Для изготовления свечей необходимы металлические банки, картон и парафин. Она отметила, что банки приносят школьники, а также сотрудники расположенного неподалёку санатория Росгвардии «Федосьино».

Кроме того, некоторые помогают финансово.

«Участие в работе нашего, можно смело сказать, конвейера принимают многие жители нашего округа и других мест. И мы всем очень благодарны!», — Пискунова.
Желающие присоединиться к помощи могут позвонить Наталье Николаевне Пискуновой по номеру: 8 925 147 87 05.

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#подмосковье
#библиотека
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В Роскачестве раскрыли манипулятивные приемы на распродажах
Роскачество: за скидками на распродажах скрываются манипулятивные приемы
29 ноября 2024, 12:11

Фото: iStock/AnnaStills

За яркими предложения и скидками на распродажах очень часто скрываются выверенные манипулятивные приемы маркетологов. Об основных принципах воздействия на покупателя рассказали в пресс-службе Роскачества.
Специалисты ведомства в беседе с RT отметили, что самым популярным приемом является создание временное ограничение на скидку через таймер обратного отсчета. Второй — множество положительных отзывов и реклама от различных кумиров и лидеров мнений. Третий — создание искусственного дефицита и ограниченные предложения. Четвертый — дополнительное вознаграждение при покупке, например, подарки к заказу или бесплатная доставка.
«Убедитесь, что скидка действительно выгодна, а цена не была искусственно завышена перед распродажей. Не поддавайтесь давлению», — подчеркнули в Роскачестве.
Вместе с тем опросы показали, что, несмотря на медийный ажиотаж, большинство россиян не верят в скидки на «черную пятницу». К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты опроса которых изучила «Газета.Ru».

Опрос показал, что 48% респондентов не собираются ничего покупать по скидкам «черной пятницы», так как не верят во всемирный день распродаж. 35% опрошенных заявили, что любят такие распродажи и намерены потратить на них круглые суммы. Еще 17% признались, что нейтрально относятся к «черной пятнице» и готовы совершить покупку только при выгодном предложении на нужный им товар.

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В Подмосковье оцифровали переоформление договора на газ
29 ноября 2024, 12:10

Фото: istockphoto.com/rChepko

Услуга по переоформлению договора на газ появилась на подмосковном госпортале, она оснащена автоматическим сервисом проверки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В некоторых случаях жителям может потребоваться переоформить договора поставки газа. Теперь оформить и подписать документ можно в онлайн-режиме — в личном кабинете на региональном портале с помощью мобильного приложения «Госключ». А «умный сервис» автоматически проверяет наличие у заявителя договора на техобслуживание газового оборудования», — сказала глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.
Она подчеркнула, что новая услуга поможет жителям сэкономить время и быстро переоформить необходимые документы.

Услуга предоставляется бесплатно.

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Резиденции Деда Мороза в Подмосковье: где познакомиться с волшебником и как отправить ему письмо
29 ноября 2024, 12:02

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Дед Мороз — одна из самых ярких фигур зимних праздников, которого влюбят и взрослые и дети. «Радио 1» расскажет о Подмосковных резиденциях доброго волшебника, где каждый желающий может встретиться с ним и погрузиться в атмосферу новогоднего чуда, а также о том, как написать ему письмо и куда его отправить.

Резиденции Деда Мороза в Подмосковье


В 2024 году в парках Московской области будет 56 резиденций, в то время как в 2023 году их было 48.

Для гостей новогоднего волшебника будет подготовлена специальная праздничная культурная программа.


  • Центральный парк в Люберцах


В начале декабря в Центральном парке города Люберцы откроется резиденция Деда Мороза. Главного зимнего волшебника ждут в уютном домике, украшенном новогодней атрибутикой. Внутри него наряжена ёлка и установлен почтовый ящик для писем Деду Морозу.

Все желающие загадать желание Деду Морозу лично могут посетить Центральный парк 1 декабря в 11 утра. Здесь пройдут мастер-классы, игры, забеги в валенках и выступления аниматоров.

Подобные мероприятия пройдут во всех парках города.


  • Парк «200 лет Егорьевску» в Егорьевске


В парке «200 лет Егорьевску» 1 декабря откроется резиденция главного зимнего волшебника. В этот день в резиденции будет подготовлена интерактивная программа «В гостях у Деда Мороза». Участников ждут игры, хороводы и праздничная атмосфера.

Начало запланировано на 15:30 и 16:30. Стоимость участия составляет 500 рублей.

  • Ступинский парк в Ступино


С 1 декабря в парке имени Николая Островского в Ступино начнёт работать резиденция главного зимнего волшебника. Для удобства гостей, пространство разделили на зоны для мастер-классов, игр и фотосессий, а также установили вешалки для верхней одежды.

Посещать резиденцию Дедушка Мороз со Снегурочкой будут регулярно в течение всей зимы.

  • Городской парк культуры и отдыха в Чехове


С 1 декабря в Чехове откроется Резиденция Деда Мороза.

В декабре по выходным в павильоне резиденции будут проводиться творческие мастер-классы, на которых участники научатся делать новогодние подарки и украшения. Кроме того, у них будет возможность написать письмо Деду Морозу и бросить его в «сказочный» почтовый ящик, расположенный рядом с резиденцией. Все послания будут доставлены главному Деду Морозу в Великом Устюге.

  • Парк «Городок» в Рузе


В рузском парке «Городок» 1 декабря откроется резиденция Деда Мороза. Кроме того, в этот же день откроется почта и все желающие смогут отправить письмо зимнему волшебнику со своими пожеланиями.

Сейчас в парке развешивают праздничные плакаты и украшения, устанавливают ёлку и другие уличные декорации, которые станут фотозоной. Также в парке уже звучит новогодняя музыка, создавая атмосферу праздника для посетителей.

  • Парк «Сестрорецкий» в Клину


С 1 декабря в Клину откроется резиденция Деда Мороза. Гости смогут написать ему письмо, пообщаться с ним и поучаствовать в мастер-классах по созданию новогодних поделок.

Кроме того, будет организована выставка эксклюзивных ёлочных игрушек премиум-класса от Клинской фабрики «Ёлочка».

  • Парк «Пехорка» в Балашихе


С 1 декабря в парке «Пехорка» начнёт свою работу резиденция Деда Мороза. Здесь посетители смогут не только встретиться с главным зимним волшебником, но и принять участие в мастер-классах.

В «Пехорке» гостей ждут творческие мастер-классы по созданию новогодней игрушки из синельной проволоки, работа тёплого очага с чаем, открытие почты Деда Мороза, игровая программа у резиденции со сказочными персонажами «Скоро Новый год», новогодняя ярмарка хендмейд-товаров, встреча с Дедом Морозом и фотосессия.

Резиденция будет работать до 8 января.

  • Дворец торжеств «Центральный» в Серпухове


1 декабря откроется почтовое отделение Деда Мороза и состоится торжественное зажигание огней на новогодней ёлке с участием разнообразных сказочных героев. Для юных жителей Серпухова будут организованы подвижные игры и хороводы.

14 декабря в Центральном дворце торжеств откроется резиденция Деда Мороза. Театр юного актёра «ЧересЧУР» подготовит яркие новогодние представления для детей.

Как написать письмо Деду Мороза


  1. Выбрать вежливый и почтительный тон;
  2. Поприветствовать и представиться, рассказать о себе: сколько лет, место проживание. Кроме того, можно рассказать про хобби и увлечения, а также рассказать какие события и эмоции принёс уходящий год.
  3. Поделиться своими желаниями и попросить подарок. Не стоит писать длинный список: лучше выбрать самую заветную мечту и попросить именно о ней.
  4. Поздравить Деда Мороза с наступающим праздником и пожелать чего-то хорошего.
  5. Не забыть выразить благодарность и попрощаться.
  6. Можно приложить рисунок, стихотворение или другое творческое произведение.

Пример письма:

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Катя, я живу в Клину. 25 ноября мне исполнилось 10 лет. Весь год я вела себя хорошо, слушалась родителей, помогала им. А летом ездила к бабуле с дедулей на дачу, много ела и спала. Но я не только отдыхала, но и помогала бабушке в огороде и перебирать ягоды. В школе я училась хорошо, учителя меня хвалили.

Я занимаюсь музыкой и очень люблю играть в куклы. Хочу собрать целую кукольную коллекцию. Сейчас у меня их уже 10, но мне бы хотелось ещё. Я люблю создавать для них наряды, красить и придумывать разные истории.

Также я хочу, чтобы мои родители были счастливы.

И спасибо за прошлогодние подарки! Мне они очень понравились.

С наступающим Новым годом! Желаю всего самого доброго и светлого!

С уважением, Катя»

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko

Куда отправлять письмо Деду Мороза


Чтобы письмо дошло до Деда Мороза, его нужно отправить по правильному адресу, а также необходимо положить его в конверт и наклеить на него марку.

В парках, культурных центрах, торговых комплексах и других общественных местах Москвы и Московской области установят яркие почтовые ящики (всего их будет 150).

Также можно отправить письмо Деду Морозу через одно из отделений Почты России по адресу: 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Московская усадьба Деда Мороза.

Список парков, где установят новогодние почтовые ящики:

  • Парк Горького;
  • Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана;
  • Сад «Эрмитаж»;
  • Парк искусств «Музеон»;
  • Таганский парк;
  • Детский парк имени Н. Н. Прямикова;
  • Парк «Красная Пресня»;
  • Ландшафтный парк «Митино»;
  • Парк «Северное Тушино»;
  • Серебряный бор;
  • Парк «Ходынское поле»;
  • Парк «Ангарские пруды»;
  • Парк «Дубки»;
  • Зона отдыха «Левобережье»;
  • Парк Дружбы;
  • Усадьба Алтуфьево;
  • Лианозовский парк;
  • Сквер по Олонецкому проезду;
  • Бабушкинский парк;
  • Парк «Сокольники»;
  • Перовский парк;
  • Зона отдыха «Терлецкая дубрава»;
  • Измайловский парк;
  • Усадьба Измайлово;
  • Московская усадьба Деда Мороза;
  • Парк «Кузьминки»;
  • Усадьба Люблино;
  • Парк «Садовники» имени Ю. М. Лужкова;
  • Музей-заповедник «Коломенское»;
  • Музей-заповедник «Царицыно»;
  • Усадьба Воронцово;
  • Парк «Фили»;
  • Парк Олимпийской деревни;
  • Парк 50-летия Октября.

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Интересные факты о резиденциях Деда Мороза


  • Дом Деда Мороза в Великом Устюге состоит из двенадцати комнат, каждая из которых обладает уникальной атмосферой и назначением;
  • в загородной усадьбе Великого Устюга можно прокатиться на собачьих упряжках, снегоходах и скатиться с горки на ватрушка;
  • в Зимнем саду усадьбы произрастает 150 видов тропических растений, среди которых находятся скульптуры Бабы-Яги и животных из китайского гороскопа;
  • в Московской усадьбе Деда Мороза имеется сувенирная лавка и павильон, где можно создать ёлочную игрушку или расписать имбирный пряник.
  • в резиденции Талвиукко в Карелии можно прокатиться на санях, запряжённых оленями, и познакомиться с бытом коренных жителей Карелии.

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Серьезный сигнал: кинологи объяснили, почему взрослая собака ходит в туалет дома
Кинолог Голубев: если собака ходит в туалет дома, нужно проверить ее здоровье
29 ноября 2024, 11:53

Фото: iStock/O_Lypa

Когда владелец собаки замечает, что питомец справляет нужду в доме, он часто сразу же начинает его ругать, не пытаясь понять причины такого поведения. Конечно, такое поведение может доставлять массу неприятностей, но эффективное решение вопроса возможно только при условии внимательного анализа поведения собаки и правильного подхода.
В беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, на что нужно обратить внимание в первую очередь.

«Взрослая собака не станет ходить в туалет дома просто, чтобы насолить хозяину. Если ваш питомец демонстрирует такое поведение – это повод, чтобы в первую очередь проверить его здоровье. Если собаку ничего не беспокоит, то после консультации у ветеринарного врача, важно проанализировать свое поведение, внешние факторы, возможные раздражители и скорректировать их, чтобы решить проблему», – заявил эксперт.

Почему взрослая собака ходит в туалет дома


Проблемы со здоровьем


Если собака начала ходить в туалет дома, важно в первую очередь исключить проблемы со здоровьем любимца. Инфекции, возрастные или хронические изменения в организме, диабет, проблемы с мочеполовой системой и другие заболевания могут стать причиной такого поведения животного. Именно поэтому сначала следует исключить недомогания, чтобы помочь любимцу, если это необходимо.

Стресс


Находясь в стрессе, собака может переставать контролировать свое состояние и поэтому ходить в туалет дома. Животное не делает это назло хозяину, у собак нет абстрактного мышления, они не анализируют свои поступки. Также питомец может испугаться чего-то на улице, например, звука машин, других собак и не сможет сходить в туалет во время выгула из-за напряжения. Дома, расслабившись, собака может сильно захотеть в туалет и не дотерпев до следующего выгула, сделать это дома.

Несоблюдение графика выгула


Собаки привязаны к своим привычкам и с удовольствием следуют распорядку, установленному хозяином. Однако, если график выгула постоянно меняется, питомец может начать справлять нужду в доме. Важно помнить, что собака может терпеть без прогулки максимум 12 часов; если она держится дольше, это может негативно сказаться на ее здоровье. Частые изменения в расписании выгула могут привести к тому, что собака будет оставлять лужи в доме. Это также касается коротких прогулок: если вы выводите питомца всего на 10-15 минут и торопите его, он может не успеть полностью опорожниться на улице и сделает это дома.

Лужи на полу чаще всего встречаются у маленьких щенков из-за их физиологических особенностей и возраста, и это поведение обычно не вызывает поводов для беспокойства. С возрастом и при должном воспитании такие инциденты проходят. Однако если взрослый питомец начал справлять нужду в доме, это сигнал к размышлениям о причинах такого поведения. Не стоит ругать собаку — это неэффективно. Лучше разобраться в причинах и скорректировать ее поведение, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.


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К омбудсмену Московской области Фаевской обратились 14 жителей Подмосковья
29 ноября 2024, 11:45

Омбудсмен Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

В ноябре на личный прием к Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратились 14 граждан региона. Они попросили содействия в решении ряда проблем, включая вопросы получения бесплатной юридической помощи, начисления различных выплат, в том числе участникам специальной военной операции, а также с жилищными и другими вопросами, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Всем заявителям дали разъяснения. По вопросам, требующим детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы помочь восстановить права жителей согласно законодательству», — сообщила Фаевская.
Есть несколько способов обратиться к Уполномоченному:

  • позвонить по номеру телефона 7 (498) 602-32-20;
  • отправить электронное письмо на адрес upchmo@mosreg.ru с прикреплёнными документами, подтверждающими нарушение прав;
  • заполнить форму на официальном сайте;
  • записаться на дистанционное консультирование на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

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#московская область
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Стало известно, сколько россиян планирую расквитаться с долгами перед Новым годом
РБК: 41% россиян планируют погасить долги до Нового года
29 ноября 2024, 09:16

Фото: iStock/alexialex

Почти половина россиян (41%) имеют долги перед финансовыми организациями и надеются погасить их до Нового года. Такие данные приводит РБК ссылаясь на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Так, 41% опрошенных заявили, что имеют различные долги, которые они планируют закрыть до Нового года. Из них у 25% есть задолженности по кредиткам, а у 23% взяты потребительские кредиты. При этом у 19% респондентов имеются долги по займам, у 17% — по автокредиту. 12% не погасили ипотеку, а 4% должны родственникам или друзьям.

31% россиян хотят погасить свои долги за счет подработки. Они планируют в декабре брать больше смен или найти дополнительный источник дохода. При этом 13% опрошенных рассчитывают на годовую премию, 14% решили потратить на закрытие долгов кешбэк или проценты от вкладов и инвестиций. Еще 12% россиян надеются выплатить долги за счет жесткой экономии.

Подрабатывать в основном планируют россияне в возрасте от 25 до 40 лет, при этом на годовую премию чаще надеются люди от 35 до 45 лет. Жители России старше 50 лет не планирует предпринимать каких-либо действий для закрытия долгов.

В опросе приняли участие три тысячи совершеннолетних россиян из городов-миллионников.

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#люди
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МО РФ планирует взыскать 57,5 млн рублей с производителя средств борьбы с БПЛА
29 ноября 2024, 08:21

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Министерство обороны РФ подало иск на 57,5 миллиона рублей к ООО «Владимирский завод "Электроприбор"». Предприятие специализируется на производстве средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде города Москвы, куда поступил соответствующий документ. Истец считает, что ответчик не выполнил должным образом свои обязательства, предусмотренные контрактом. Точная сумма исковых требований оборонного ведомства к предприятию составляет 57 502 195 рублей. Иск принят к производству. Других подробностей в суде не привели.

«Электроприбор» — крупное промышленное предприятие во Владимире, которое занимается разработкой и производством средств и систем связи как военного, так и гражданского назначения.

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#бпла
#суд
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В МЧС россиянам порекомендовали собрать «тревожный чемоданчик»
29 ноября 2024, 07:25

Фото: ГУ МЧС по МО

МЧС рекомендовало жителям регионов России, где происходят природные катаклизмы или есть риск возникновения вооруженных конфликтов, собрать «тревожный чемоданчик». Об этом говорится на сайте ведомства.
«Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что необходимо собрать небольшое количество запасов, чтобы иметь возможность выжить в случае ЧП и дождаться помощи спецслужб. Каждый человек должен комплектовать «тревожный чемоданчик» исходя из места своего проживания и индивидуальных особенностей.

Легкие вещи и предметы первой необходимости стоит уложить в карманы и сверху, при этом еду и постельное белье стоит положить в самый низ.

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