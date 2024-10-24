Российские органы власти увеличили закупки VPN на 683%

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Российские органы власти увеличили закупки VPN-сервисов. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что за первые девять месяцев 2024 года на подключение VPN власти потратили 14,1 миллиарда рублей. Это на 683% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Большая часть затрат, а именно 9,8 миллиарда рублей, пришлась на Департамент информационных технологий Москвы.
В последние несколько лет наблюдается значительный рост потребителей услуг VPN-сервисов, а также фиксируется значительный рост передачи данных по таким защищённым каналам. Крупный бизнес стал всё чаще обращать внимание на безопасность своей IT-инфраструктуры, отметил вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков.
Он подчеркнул, что рост спроса на VPN-сервисы связан с кратным увеличением числа DDoS-атак, попыток хищения персональных данных и уничтожения ценных сведений, которые наблюдаются в последние два года.
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В последние несколько лет наблюдается значительный рост потребителей услуг VPN-сервисов, а также фиксируется значительный рост передачи данных по таким защищённым каналам. Крупный бизнес стал всё чаще обращать внимание на безопасность своей IT-инфраструктуры, отметил вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков.
Он подчеркнул, что рост спроса на VPN-сервисы связан с кратным увеличением числа DDoS-атак, попыток хищения персональных данных и уничтожения ценных сведений, которые наблюдаются в последние два года.
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Анастасия Чинкова