В Apple объяснили, почему из российского App Store исчезают сервисы VPN

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Apple начала удалять приложения VPN и часть СМИ из российского сегмента App Store, чтобы соответствовать местным законодательным требованиям.
Представитель Apple подчеркнул, что несоблюдение этих требований может поставить под угрозу возможность работы App Store в России.
Эти действия Apple соответствуют общей линии российских властей на усиление контроля за интернет-пространством, включая ограничение доступа к определенным сервисам и информации.
Ранее Роскомнадзор заявил, что из App Store в России было удалено 25 приложений, предоставляющих услуги VPN. Ведомство активно работает над ограничением использования VPN, рассматривая его как способ обхода блокировок. Также отмечается, что ранее Роскомнадзор требовал от YouTube удалить материалы, популяризирующие использование VPN.
23 декабря «Радио 1» писало о возможности скорой блокировки WhatsApp в России. Незадолго до этого стало известно, что РКН уже добавил WhatsApp и Skype в реестр ОРИ и обязал открывать переписки чатов пользователей для ФСБ.
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«Правительство США поощряет компании предоставлять российским гражданам услуги связи, поскольку доступность этих услуг наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», — добавил представитель компании.
Эти действия Apple соответствуют общей линии российских властей на усиление контроля за интернет-пространством, включая ограничение доступа к определенным сервисам и информации.
Ранее Роскомнадзор заявил, что из App Store в России было удалено 25 приложений, предоставляющих услуги VPN. Ведомство активно работает над ограничением использования VPN, рассматривая его как способ обхода блокировок. Также отмечается, что ранее Роскомнадзор требовал от YouTube удалить материалы, популяризирующие использование VPN.
23 декабря «Радио 1» писало о возможности скорой блокировки WhatsApp в России. Незадолго до этого стало известно, что РКН уже добавил WhatsApp и Skype в реестр ОРИ и обязал открывать переписки чатов пользователей для ФСБ.
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Мария Моисеева