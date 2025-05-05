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Эксперт Головань назвал 10 лучших автомобилей при бюджете в 600 тыс. рублей

Фото: iStock/Alones Creative

Фото: iStock/Alones Creative

Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань рассказал россиянам о лучших подержанных автомобилях, которые можно приобрести менее чем за 600 тысяч рублей.
На первом месте по популярности среди покупателей расположился Ford Focus (2007–2011 годов выпуска), средняя стоимость которого составляет 499 тысяч рублей.

Следом идёт корейский хетчбэк Hyundai Getz (2005–2011), который в среднем продаётся за 448 тысяч рублей, уточнил Головань в беседе с «Газетой. Ru».

Третью строчку рейтинга заслуженно заняла немецкая Opel Astra (2006–2014) за 464 тысяч рублей.

Также популярностью среди россиян пользуются Citroen C4 (2010–2016) со средней стоимостью в 559 тысяч рублей, Renault Sandero (2009–2014) за 438 тысяч рублей и Peugeot 308 (2011–2015), который можно приобрести за 554 тысячи рублей.

Завершают рейтинг Chevrolet Aveo (2011–2020) за 553 тысячи рублей, Mazda 3 (2006–2009) за 476 тысячи рублей, а также Mitsubishi Lancer (2005–2010) и Volkswagen Passat (2005–2010), которые россияне могут купить за 408 тысяч и 481 тысяч рублей соответственно.

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График отключения отопления в Москве и Подмосковье 2025: когда ждать завершения отопительного сезона
05 мая 2025, 14:58

Фото: iStock/almaphoto

С каждым годом жители Москвы и Подмосковья с нетерпением ожидают конца отопительного сезона, который традиционно начинается осенью и заканчивается весной.
В 2025 году сроки отключения отопления остаются под вопросом, и всё зависит от капризов погоды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Когда отключат отопление в 2025 году?

Точные даты отключения отопления на 2025 год пока не известны. Система теплоснабжения в Москве и Московской области работает по принципу, основанному на среднесуточной температуре воздуха.

Если температура поднимается выше 8 градусов и держится на этом уровне в течение пяти дней, то отопление отключают. Важно отметить, что речь идет именно о среднем значении: если днём воздух прогревается до 12, а ночью опускается до нуля, средняя температура всё равно будет ниже необходимого уровня.

В предыдущие годы отопительный сезон завершался в конце апреля — начале мая, и есть основания полагать, что в 2025 году ситуация не изменится. Ориентировочный период отключения может составить с 24 апреля по 14 мая.

Кто определяет сроки отопительного сезона?

Сроки начала и окончания отопительного сезона утверждает мэрия, а именно — Департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Однако стоит помнить, что включение или отключение отопления не происходит мгновенно. Для этого требуется несколько дней.

Сначала отопление включают на социальных объектах: детских садах, школах, поликлиниках и больницах. Затем тепло поступает в жилые дома и только после этого — на промышленные предприятия. Отключение происходит в обратном порядке: сначала тепло отключают на фабриках и заводах, затем в жилых домах и в последнюю очередь — на социальных объектах.

Возможность повторного включения отопления

Иногда, несмотря на официальное завершение отопительного сезона, тепло может быть возвращено в здания. Это происходит в случае резкого ухудшения погодных условий. Например, в 2017 году правительство Москвы приняло решение завершить отопительный сезон 1 мая, когда температура достигла 20 градусов. Однако уже 10 мая тепло вернули из-за неожиданного похолодания.

Как минимизировать потери тепла

При подготовке к отключению отопления одной из главных задач является снижение теплопотерь. Для этого необходимо тщательно проверить герметичность всех конструкций здания и квартиры.

Фото: iStock/Axel Bueckert

Проверка оконных и дверных проемов

Первым шагом стоит проверить наличие щелей в оконных и дверных проемах. Если такие обнаружены, их следует заделать с помощью уплотнителей, герметиков или других подходящих материалов. В случае значительных потерь тепла через окна можно рассмотреть замену стеклопакетов на более энергоэффективные.

Устойчивость балконов и лоджий

Необходимо убедиться в герметичности балконов и лоджий. Установка качественных уплотнителей и заделка щелей в конструкции помогут сохранить тепло.

Углы здания

Потери тепла часто происходят через углы здания. Важно обратить внимание на состояние утепления в этих местах и при необходимости провести дополнительные работы.

Теплые полы для первых этажей

Для жильцов первых этажей, которые часто сталкиваются с проблемами теплоизоляции из-за соседства с подвалом, установка теплого электрического пола может стать эффективным решением. Рекомендуется выбирать системы с регулируемой температурой для оптимизации расхода электроэнергии.

Фото: iStock/Sashkinw

Портативные обогреватели

Портативные обогреватели могут использоваться в основных помещениях для поддержания комфортной температуры. При выборе обогревателя важно обращать внимание на его безопасность и энергоэффективность.

Грелки и теплые одеяла

Грелки и теплые одеяла помогут сохранить тепло в ночное время, что особенно актуально в холодные дни.

Проветривание помещений

Не забывайте о необходимости проветривания помещений, даже если вы стремитесь максимально сохранить тепло. Это важно для поддержания комфортного уровня кислорода в квартире.

Куда обращаться за помощью

Проблемы с отоплением могут возникнуть в любое время, поэтому важно знать, куда обращаться за помощью.

В Москве работает общегородской контакт-центр, предоставляющий информацию и принимающий заявки по вопросам отопления. Вы можете обратиться по телефону: 7 800 100-23-29.

Также можно напрямую связаться с управляющей компанией (УК), обслуживающей ваш дом. Контактную информацию УК можно найти на доске объявлений в подъезде. Многие УК предлагают возможность оставить заявку через личные кабинеты на официальных сайтах или в мобильных приложениях.

С помощью мобильных приложений «Электронный дом» и «Госуслуги» можно удобно оставить заявку на решение проблем с отоплением.

Круглосуточно работает горячая линия МОЭК для потребителей: 7 (495) 539-59-59. Это важно для решения вопросов, связанных с работой централизованной системы теплоснабжения.

Если проблема не была решена через указанные каналы, можно обратиться в Мосжилинспекцию для контроля соблюдения норм и регулирования ситуации.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Прогноз на 2025 год

С учётом климатических условий и прогнозов погоды, точную дату отключения отопления в Москве в 2025 году предсказать невозможно.

По словам главы Московской области Алексея Воробьёва, решение о завершении отопительного сезона будет приниматься с учётом обращений жителей. В ряде домов уже отмечается слишком высокая температура, и люди просят отключить отопление.

Что делать с батареями после отключения, нужно ли перекрывать батареи?

При завершении отопительного сезона коммунальные службы обычно сливают воду из системы, но иногда батареи оставляют заполненными для предотвращения воздушных пробок или замерзания.

Рекомендации:

  1. Если планируете оставить квартиру незаселенной или менять сантехнику/радиатор, закройте вентили на подаче и обратке.
  2. Если не планируете проводить ремонт, закрывать краны не обязательно, так как современные радиаторы рассчитаны на длительное использование с водой внутри.
Фото: iStock/Mariakray

Что делать, если батарея капает после отключения отопления?

Это явление называется «капелька», и оно связано с двумя основными причинами:

1. Конденсат: Весной температура наружного воздуха быстро повышается, а металл радиатора остается холодным длительное время. Возникающий конденсат оседает на поверхности батареи и постепенно стекает вниз.

Решение: Регулярно проветривайте помещение, повышая температуру воздуха в квартире, чтобы минимизировать разницу между температурой батареи и помещения.

2. Повреждение радиатора: Возможно, образовалась небольшая трещинка или прокладка потеряла эластичность.

Решение: Проверить состояние радиатора визуально и попытаться определить источник влаги. Если дело действительно в износе материала, следует вызвать специалиста для замены поврежденного элемента.

Почему шумит (вода) в батарее после отключения?

Звуки журчащей воды, шорохи или бульканье могут раздражать жильцов, хотя обычно это вполне нормальное явление, вызванное несколькими факторами:

1. Осталось немного теплой воды в системе: Вода продолжает медленно остывать и двигаться по трубам, вызывая звуковые колебания.

2. Воздушные пузыри: После прекращения движения горячего теплоносителя воздух может скапливаться в верхних частях радиаторов, вызывая характерные булькающие звуки.

3. Термальное расширение/сжатие металлов: Металлические конструкции меняют форму при изменении температуры, вызывая небольшие деформации и шумы.

Обычно такие звуки исчезают самостоятельно в течение нескольких дней после полного охлаждения системы.

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Россиян предупредили, что детская видеоняня может находиться под наблюдением мошенников
Эксперт Максимова: киберпреступники легко взламывают детские видеоняни
05 мая 2025, 14:32

Фото: iStock/Aleksei Mikhailechko

Современные устройства для наблюдения за детьми, такие как радионяни и IP-камеры, становятся лёгкой добычей для киберпреступников, которые могут шантажировать родителей и оказывать психологическое давление на детей после вторжения в частную жизнь. Об этом предупредила д.т.н., завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.
«Основная проблема заключается в том, что многие пользователи не задумываются о безопасности таких устройств. Чаще всего взлом происходит из-за использования стандартных паролей, которые никто не меняет. Комбинации вроде «admin/admin» или «1234» злоумышленники проверяют первыми, и зачастую этого бывает достаточно для получения доступа», – объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Также хакеры могут воспользоваться уязвимостью недорогих моделей устройств, которые изначально содержат ошибки в прошивке. Также не менее рискованно подключать камеры и радионяни к слабо защищённым Wi-Fi сетям.

Особую опасность представляют фишинговые атаки, при которых пользователей обманом заставляют скачать поддельное приложение, через которое осуществляется управление устройством, или перейти по ссылке с вирусами. Также некоторые недобросовестные производители хранят видеозаписи в облачных хранилищах с недостаточной защитой, которые легко взламываются кибермошенниками.

«Обнаружить взлом можно по некоторым признакам. Обратите внимание на необъяснимые движения камеры (если она поворотная), странные звуки или голоса из устройства, неожиданные перезагрузки или мигание индикаторов. Еще один тревожный сигнал – резкое увеличение интернет-трафика или незнакомые подключения в роутере», – отметила Максимова.
Эксперт дала несколько советов для защиты от угроз. В первую очередь следует заменить пароль на более сложный, содержащий не только буквы, но и иные символы. Также необходимо отдавать предпочтение проверенным и известным брендам, которые обеспечивают надёжное шифрование данных.

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«Человек — не собственность»: Психолог рассказал, как спокойно расстаться с разлюбившим партнёром
Психолог Лунюшин: Отношения без любви следует прекратить, а не отпустить
05 мая 2025, 14:08

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Любовь — это сложное чувство, основанное на взаимном понимании, принятии и поддержке. Как справиться с потерей любимого, когда чувства остывают или уходят вовсе, рассказал специалист.
В разговоре с информационным агентством RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин отметил, что любовь исчезает тогда, когда один или сразу двое людей перестают понимать друг друга и принимать.

«В первую очередь необходимо понять, есть ли на текущий момент любовь. Принимает ли и понимает ли человек своего партнера, готов ли поддерживать свою половину», — говорит врач.

Если чувство исчезло, то необходимо взглянуть на своего партнёра по-другому, чтобы при принятии решения понять его поведение. Эксперт советует разобраться и в своих чувствах, убедиться в том, что готовности понимать и принимать своего партнера больше нет, и принять решение, будете ли вы продолжать жить с партнером или пора расстаться.

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

«Человек не собственность — это про здоровые отношения, не про отношения между людьми, где один является потребителем другого. Здесь видно понимать, как прекратить отношения, а не отпустить их», — подчеркнул собеседник издания.

Психолог часто видит, как люди живут без любви и находятся в зависимых отношениях, при этом они не счастливы.

«Некоторые пары живут вместе, потому что есть какие-то выгоды, ради чего жить с нелюбимым человеком. Их много: материальные и моральные причины, страхи, убеждения. Люди вместе, хотя не уважают друг друга, не понимают совершенно друг друга, не помогают, ни морально, ни материально», — сказал эксперт.

Лунюшин отметил, что не каждый человек по причине своих психологических особенностей может принимать другого, помогать ему и уступать. В таких случаях его отношения с партнёром построены не на любви, а на вторичных выгодах.

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Росгвардия запустила новые сайты вневедомственной охраны Москвы и Подмосковья
05 мая 2025, 13:42

Фото: ГУ Росгвардии по г. Москве

Главное управление вневедомственной охраны Федеральной службы войск нацгвардии России запустило новые интернет-ресурсы для московского и подмосковного главков, положив тем самым начало общефедеральному развёртыванию информационных платформ вневедомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по г. Москве.
Отмечается, что новые сайты призваны стать эффективным и удобным инструментом для взаимодействия с гражданами по вопросам компетенции службы.

Вневедомственная охрана решает широкий спектр задач, начиная от профилактики правонарушений и усиления антитеррористической защищённости, заканчивая обеспечением сохранности имущества граждан и организаций.

Реализация данного проекта станет важным шагом к повышению информационной открытости структуры, подразделения которой обеспечивают безопасность граждан и большого числа объектов.

На сайтах представлены сведения о самых востребованных услугах, включая охрану объектов, квартир и автомобилей. Также представлена информация о трудоустройстве в подразделения вневедомственной охраны, соцгарантиях для сотрудников и учебных заведениях Росгвардии.

Помимо этого, на порталах будут публиковаться последние новости о деятельности подразделений вневедомственной охраны в Москве и Подмосковье с соответствующими фото- и видеоматериалами.

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#росгвардия
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«Полагаться на личные симпатии»: Гороскоп с 5 по 11 мая для всех знаков зодиака
05 мая 2025, 13:41

Фото: iStock/Perseomed

В сфере карьеры нужно учиться и расширять кругозор. Благоприятно полагаться на личные симпатии и своё обаяние. В любви важно производить неизгладимое впечатление и быть яркими. В сфере здоровья желательны умеренные физические нагрузки. Необходимо сбалансировать свой рацион питания и учесть пользу продуктов.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну надо брать ответственность на себя и быть активным. В любви хорошо проявить свой темперамент и страстность.

У Тельца будет много позитивных впечатлений и приятных моментов. Он станет счастливее.

Близнецы нуждаются в дружеском общении и теплых эмоциях. Общие ценности и цели сблизят.

Рак почувствует прилив сил. Он реализует свой творческий потенциал и продемонстрирует свои достоинства.

Льву поможет удача. Он будет увлечён интеллектуальной работой и проявит любознательность.

Дева станет романтичнее. Ей благоприятно делать покупки и себя радовать. Активный отдых вдохновит.

Весам важно поддерживать у себя позитивную самооценку. Они смогут повысить свой авторитет и проявить благородство.

Скорпиону важно избегать провокаций и скандалов. Ему необходим отдых, желательно восстановить силы.

Стрельцу поможет юмор. Он будет обаятельным и легко заведёт новые полезные знакомства.

Козерогу надо поддерживать дисциплину и порядок. Хорошее время для планирования.

Водолей будет благосклонно настроен и добр. Оптимизм и уверенность в себе поспособствуют протекции.

Рыбы найдут в себе силы заняться тем, что давно откладывали. Они получат удовольствие не только от хорошего результата, но и от самого процесса решения вопросов.

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