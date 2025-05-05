Эксперт Головань назвал 10 лучших автомобилей при бюджете в 600 тыс. рублей

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Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань рассказал россиянам о лучших подержанных автомобилях, которые можно приобрести менее чем за 600 тысяч рублей.
На первом месте по популярности среди покупателей расположился Ford Focus (2007–2011 годов выпуска), средняя стоимость которого составляет 499 тысяч рублей.
Следом идёт корейский хетчбэк Hyundai Getz (2005–2011), который в среднем продаётся за 448 тысяч рублей, уточнил Головань в беседе с «Газетой. Ru».
Третью строчку рейтинга заслуженно заняла немецкая Opel Astra (2006–2014) за 464 тысяч рублей.
Также популярностью среди россиян пользуются Citroen C4 (2010–2016) со средней стоимостью в 559 тысяч рублей, Renault Sandero (2009–2014) за 438 тысяч рублей и Peugeot 308 (2011–2015), который можно приобрести за 554 тысячи рублей.
Завершают рейтинг Chevrolet Aveo (2011–2020) за 553 тысячи рублей, Mazda 3 (2006–2009) за 476 тысячи рублей, а также Mitsubishi Lancer (2005–2010) и Volkswagen Passat (2005–2010), которые россияне могут купить за 408 тысяч и 481 тысяч рублей соответственно.
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Следом идёт корейский хетчбэк Hyundai Getz (2005–2011), который в среднем продаётся за 448 тысяч рублей, уточнил Головань в беседе с «Газетой. Ru».
Третью строчку рейтинга заслуженно заняла немецкая Opel Astra (2006–2014) за 464 тысяч рублей.
Также популярностью среди россиян пользуются Citroen C4 (2010–2016) со средней стоимостью в 559 тысяч рублей, Renault Sandero (2009–2014) за 438 тысяч рублей и Peugeot 308 (2011–2015), который можно приобрести за 554 тысячи рублей.
Завершают рейтинг Chevrolet Aveo (2011–2020) за 553 тысячи рублей, Mazda 3 (2006–2009) за 476 тысячи рублей, а также Mitsubishi Lancer (2005–2010) и Volkswagen Passat (2005–2010), которые россияне могут купить за 408 тысяч и 481 тысяч рублей соответственно.
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Анастасия Чинкова