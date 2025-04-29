Перечислены самые популярные автомобили у россиян

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В первом квартале 2025 года россияне чаще всего покупали Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на итоги экосистемы «Сбера» для автолюбителей и «СберСтрахования».
«Чаще всего россияне приобретали Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio, Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry, Chevrolet Cruze, Opel Astra», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что большинство россиян (46%) выбирают для покупки онлайн автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей, еще 27% покупают машины до 1,5 миллиона рублей, а 14% — до двух миллионов.
Тем временем в Минтрансе заявили, что в России в скором времени появится «дорожная карта» по развитию беспилотных автомобилей. Главный системный архитектор НИИАС Юрий Минкин рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей, какие риски несет в себе транспорт будущего.
«Все равно беспилотный транспорт предназначен для управления человеком. Во всяком случае на время тестирования. Когда мы говорим о тестировании такого транспорта, там всегда за управлением сидит человек, который специально обучен и натренирован, чтобы вовремя перехватить управление», — пояснил эксперт.
Он добавил, что по опыту стран, где уже применяли беспилотный транспорт, в случаях ДТП был виноват именно водитель, расслабившийся от того, что машина едет сама.
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Элина Позднякова