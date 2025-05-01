Россиянам дали советы по подготовке машины к поездке на дачу

Фото: iStock/Rauf Karimov
Перед поездкой на дачу на автомобиле следует осмотреть основные детали машины: двигатель, коробку передач, тормоза, подвеску и электрику. Об этом сообщил эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев в беседе с RT.
Необходимо убедиться, исправно ли работают все компоненты автомобиля и нет ли посторонних шумов. Также важно проверить уровень масла и отсутствие следов его утечки под капотом.
Также Ананьев порекомендовал потратить несколько минут на проверку световых приборов.
Помимо этого, Ананьев призвал воздержаться от мытья автомобиля на природе. Если грязная вода с моющими средствами впитается в землю, то можно получить штраф до пяти тысяч рублей за урон окружающей природе. Аналогичные правила работают и при ремонте машины в неположенном месте.
Читайте также:
Автоэксперт поделился советами с водителями, которые рано «переобулись»
Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить машину к весне
Россиянам назвали срок появления в России люксового седана Hongqi
Также Ананьев порекомендовал потратить несколько минут на проверку световых приборов.
«Поставьте автомобиль на расстояние от 8 до 10 м от стены. Отметьте скотчем верхний край светового пятна. Затем переместите машину ближе к стене, на 1—3 м. Если настройка выполнена правильно, верхняя граница светового пятна останется на прежнем уровне. Как скорректировать положение, подскажет инструкция к вашему автомобилю», – посоветовал эксперт.Кроме того, стоит осмотреть щётки стеклоочистителей. Следует очистить механизм от остатков листвы и скопившейся грязи, смазать пружины, прижимающие щёчку к стеклу. Не будет лишним очистить и отполировать лобовое стекло.
Помимо этого, Ананьев призвал воздержаться от мытья автомобиля на природе. Если грязная вода с моющими средствами впитается в землю, то можно получить штраф до пяти тысяч рублей за урон окружающей природе. Аналогичные правила работают и при ремонте машины в неположенном месте.
Читайте также:
Автоэксперт поделился советами с водителями, которые рано «переобулись»
Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить машину к весне
Россиянам назвали срок появления в России люксового седана Hongqi
Анастасия Чинкова