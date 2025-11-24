В МВД предупредили, что мошенники создают чаты «поиска пропавших» на СВО
МВД России предупредило о новом виде мошенничества. Злоумышленники создают фальшивые чаты и группы в мессенджерах, выдавая себя за помощников в поиске пропавших солдат в зоне специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.
Их настоящая цель — хищение денег и распространение вредоносного программного обеспечения.
В управлении по борьбе с киберпреступностью отметили, что такие группы привлекают внимание родственников, желающих получить информацию о своих близких. Однако вместо помощи мошенники используют эти чаты для кражи личных данных и финансов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: