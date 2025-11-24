В МВД предупредили, что мошенники создают чаты «поиска пропавших» на СВО

24 ноября 2025, 09:06

Фото: iStock/artoleshko

МВД России предупредило о новом виде мошенничества. Злоумышленники создают фальшивые чаты и группы в мессенджерах, выдавая себя за помощников в поиске пропавших солдат в зоне специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.