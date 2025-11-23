Стало известно, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов

23 ноября 2025, 09:38

Адвокат Пашин: взятые мошенниками кредиты и займы можно проверить в БКИ

Фото: iStock/welcomia

Россияне могут проверить наличие кредитов и займов, взятых мошенниками, отслеживая кредитную историю. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Пашин, передает RT.