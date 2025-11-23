Стало известно, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов
Россияне могут проверить наличие кредитов и займов, взятых мошенниками, отслеживая кредитную историю. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Пашин, передает RT.
Он уточнил, что кредитная история каждого гражданина России хранится в специализированных учреждениях, известных как бюро кредитных историй (БКИ). Для получения информации о том, где именно хранится ваша кредитная история, необходимо отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Это можно сделать через портал «Госуслуги» или официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
Обычно ответ на запрос приходит в течение одного дня, а иногда и почти мгновенно. В нем будет указано название бюро кредитных историй, где хранится ваша кредитная история, а также контактные данные, включая адрес официального сайта.
Пашин отметил, что после этого нужно зайти на сайт выбранного бюро и сделать запрос на предоставление кредитной истории. В результате вам будет предоставлен отчет, содержащий данные о всех полученных вами кредитах. Бесплатно запрашивать и получать отчет в каждом бюро кредитных историй можно дважды в год.
