Стало известно, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов

Адвокат Пашин: взятые мошенниками кредиты и займы можно проверить в БКИ
Фото: iStock/welcomia

Россияне могут проверить наличие кредитов и займов, взятых мошенниками, отслеживая кредитную историю. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Пашин, передает RT.



Он уточнил, что кредитная история каждого гражданина России хранится в специализированных учреждениях, известных как бюро кредитных историй (БКИ). Для получения информации о том, где именно хранится ваша кредитная история, необходимо отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Это можно сделать через портал «Госуслуги» или официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.

Обычно ответ на запрос приходит в течение одного дня, а иногда и почти мгновенно. В нем будет указано название бюро кредитных историй, где хранится ваша кредитная история, а также контактные данные, включая адрес официального сайта.

Пашин отметил, что после этого нужно зайти на сайт выбранного бюро и сделать запрос на предоставление кредитной истории. В результате вам будет предоставлен отчет, содержащий данные о всех полученных вами кредитах. Бесплатно запрашивать и получать отчет в каждом бюро кредитных историй можно дважды в год.

Екатерина Коршунова

