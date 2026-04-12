Эксперт Гриненко назвала неудачный период для обсуждения повышения зарплаты
Лето считается неудачным периодом для обсуждения с руководителем повышения зарплаты. Об этом рассказала ТАСС руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.
В летние месяцы деловая активность заметно снижается. Многие руководители отправляются в отпуска, а важные решения откладываются. Осенью, в сентябре и октябре, ситуация становится более неоднозначной. С одной стороны, бизнес постепенно возвращается к активной деятельности, но с другой — компании часто уже начинают заниматься бюджетированием и могут отложить индивидуальные пересмотры до конца года, отметила Гриненко.
Эксперт подчеркнула, что важно учитывать и личные результаты сотрудников. Оптимально начинать обсуждение после заметного профессионального достижения, когда вклад работника становится очевидным. Это может быть успешно завершенный проект или значительный рост показателей, добавила Гриненко.
Также стоит проанализировать общее состояние бизнеса. В периоды сокращений, оптимизации расходов или падения выручки даже самые подходящие моменты могут не принести результата, отметила она.
