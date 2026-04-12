Выяснилось, где в РФ пекарям предлагают почти 90 тысяч рублей в месяц
Исследование сервиса «Авито Работа» показало, сколько в среднем зарабатывают пекари в разных регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные за первый квартал 2026 года, на основе которых проводились подсчеты.
Самые высокие зарплаты пекарям предлагали в Ямало-Ненецком автономном округе — в среднем работники получают 88 844 рубля. В Забайкальском крае эта сумма достигала 73 тысяч рублей, в Курской области — почти 68 тысяч рублей.
Отмечается, что количество вакансий для пекарей заметно выросло в преддверии Пасхи. Это связано с тем, что многие россияне закупаются праздничной выпечкой, включая куличи. Особенно сильную динамику зафиксировали в Мурманской области, где число предложений увеличилось на 51% по сравнению с прошлым годом, а средняя зарплата составила около 67 тысяч рублей в месяц, уточнили аналитики.
