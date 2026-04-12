Россиян предупредили об уголовном наказании и штрафе за рыбалку
Весной в период нереста вводятся ограничения и запреты на ловлю определенных видов рыбы. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью «Ленте.ру».
Эксперт напомнил, что в России с 20 апреля по 20 июня обычно действует общий запрет на рыбную ловлю. В этот период промышленное рыболовство запрещено, а для любителей устанавливаются дополнительные ограничения.
Хаминский уточнил, что гражданам разрешается ловить рыбу одной донной или поплавочной удочкой, а также спиннингом с берега без использования плавательных средств. При этом общее количество крючков не должно превышать двух штук на каждом орудии.
Запрещено применять взрывчатые и химические вещества, электроток и сети для рыбалки. Лодкам разрешено участвовать в ловле, но они должны быть зарегистрированы, и на них действуют те же ограничения, что и на береговой ловле. Нормативы также регулируют размер и массу улова. В общем случае допускается вылавливать не более пяти килограммов рыбы на человека в сутки, отметил специалист.
Юрист предупредил, что нарушение правил рыболовства влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Административная ответственность предполагает штраф для граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей, а также конфискацию судна и других орудий добычи.
Уголовная ответственность может включать штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Однако уголовная ответственность наступает только в случае ловли в местах нереста, на миграционных путях к ним или с причинением крупного ущерба, подчеркнул Хаминский.
