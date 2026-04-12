Россияне назвали сумму выплат, которая устроила бы их на пенсии

12 апреля 2026, 07:29

РИА Новости: Треть россиян призналась в желании получать пенсию около 50 тысяч рублей

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне назвали желаемый размер пенсии: одна треть опрошенных хотела бы получать 50 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования финансовой платформы Webbankir, которые есть в распоряжении РИА Новости.





Согласно материалу, 35,4% участников опроса выбрали именно эту сумму. В то же время 14,6% респондентов признались, что мечтают о пенсии в 75 тысяч рублей, 20,7% — о 100 тысячах, 13,6% — о 150 тысячах.



