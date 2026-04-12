Россияне назвали сумму выплат, которая устроила бы их на пенсии
Россияне назвали желаемый размер пенсии: одна треть опрошенных хотела бы получать 50 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования финансовой платформы Webbankir, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалу, 35,4% участников опроса выбрали именно эту сумму. В то же время 14,6% респондентов признались, что мечтают о пенсии в 75 тысяч рублей, 20,7% — о 100 тысячах, 13,6% — о 150 тысячах.
При этом 4,1% россиян, принявших участие в исследовании, хотели бы видеть выплаты, которые достигают 200 тысяч рублей, а 7,3% — свыше этой суммы. Отмечается, что 4,3% опрошенных остановились на 25 тысячах рублей — им хватило бы и этого. Средний желаемый размер пенсии, который люди сочли достаточным для самой комфортной старости, составил 97 580 рублей.
Лишь 18,9% граждан РФ уверены, что их будущая пенсия будет такой, как они хотят. 46,4% предполагают, что она скорее не будет соответствовать ожиданиям, а 34,7% думают, что она точно не оправдает их.
