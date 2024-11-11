Жителей Подмосковья предупредили об интернет-мошенничестве с лотереями

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Новую мошенническую схему для получения доступа к банковским данным россиян начали использовать в России: потенциальной жертве присылают ссылку на некую интернет-лотерею и предлагают проверить свою удачу, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«На сайте с «лотереей» пользователю предлагается открыть коробочки с призами. Практически сразу жертве выпадает «денежный выигрыш», для получения которого предлагается перейти по открывшейся ссылке и ввести данные своей банковской карты. В результате мошенники крадут и деньги со счетов, и банковские реквизиты «победителей в лотерею», — говорится в сообщении.Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты министерства настоятельно рекомендуют не верить неожиданным сообщениям о выигрышах и призах и не переходить по сомнительным ссылкам.
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Лев Каштанов