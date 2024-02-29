Путин объявил о запуске новой национальной программы «Семья»

Фото: сайт Кремля
Уровень бедности в стране составляет 30 процентов. К 2030 году предлгается снищить процент до 7%, сообщил президент в ходе своего обращения к Федеральному Собранию.
Прежде всего необходимо снизить уровень бедности для многодетных семей. Президент сообщил, что на социальные пособия будет выделено 100 млрд рублей. Кроме того, будет запущен новый социальный проект «Семья». Большая многодетная семья должна стать нормой, отметил Путин.
Президент отдельно поблагодарил регионы, которые на инициативном уровне работают над увеличением социальных программ для семей. В адрес ЦФО и СЗФО будет направлено 75 млрд рублей для поддержки многодетных семей, сообщил глава государства.
Глава государства прежде отдал поручение кабинету министров и Центробанку по разработке мер, направленных на экономическое развитие страны и увеличение доходов населения. Одной из основных целей на 2024 год Владимир Путин назвал снижение уровня бедности граждан.
Кроме того, правительству поручено обратить внимание на развитие международных платежей.
Читайте также:
Путин дал американцам урок истории на примере их госсекретаря Блинкена
Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу
Владимир Путин прокомментировал хамское заявление Байдена в свой адрес
Президент отдельно поблагодарил регионы, которые на инициативном уровне работают над увеличением социальных программ для семей. В адрес ЦФО и СЗФО будет направлено 75 млрд рублей для поддержки многодетных семей, сообщил глава государства.
Кроме того, правительству поручено обратить внимание на развитие международных платежей.
Читайте также:
Путин дал американцам урок истории на примере их госсекретаря Блинкена
Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу
Владимир Путин прокомментировал хамское заявление Байдена в свой адрес
Анастасия Хохлова