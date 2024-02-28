В Подмосковье стартует приём заявок на участие в конкурсе «Семья года»

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Приём заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» начнётся в Московской области 4 апреля, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Всероссийский конкурс «Семья года» уже стал доброй традицией. Ежегодно активное участие в конкурсе принимают около ста наших семей, занимая призовые места», — отметила глава министерства Людмила Болатаева.Конкурс проводится в пяти номинациях: «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья», «Золотая семья», «Молодая семья» и «Сельская семья». Конкурс направлен на распространение положительного семейного опыта и повышение престижа семейных ценностей.
Более подробная информация о конкурсе размещена сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Лев Каштанов