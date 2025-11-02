Учительница музыки из Саратова лишилась квартиры и денег, поверив мошенникам

02 ноября 2025, 07:25

В Саратове учительница музыки лишилась квартиры и денег из-за мошенников

Фото: iStock/Diy13

В Саратове 62-летняя преподавательница музыки осталась без жилья и денег, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.