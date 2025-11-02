Учительница музыки из Саратова лишилась квартиры и денег, поверив мошенникам
В Саратове 62-летняя преподавательница музыки осталась без жилья и денег, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в сентябре в Заводском районе города. Учительнице позвонила женщина, которая представилась «специалистом по обслуживанию домофонов». Аферистка попросила продиктовать ей код из СМС-сообщения. Вскоре на электронную почту местной жительницы пришло письмо о якобы взломе аккаунта на Госуслугах.
Звонившая по телефону сказала, что преподавательница стала фигуранткой уголовного дела. Чтобы снять подозрения, ей предложили перевести деньги на «государственный резервный счёт». Женщина в течение нескольких дней снимала средства и переводила их на указанные счета. Кроме того, она продала квартиру, часть вырученных денег также отправила на указанные счета. В результате общий ущерб составил 4,7 млн рублей.
Попытка снять оставшиеся после продажи квартиры средства не удалась из-за блокировки счёта банковской системой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
