Эксперт Козий спрогнозировала хороший сезон мандаринов в России
Гендиректор информационного агентства «FruitNews» Ирина Козий заявила, что дефицит мандаринов россиянам не грозит. Об этом сообщает НСН.
По словам эксперта, ситуация на мировом рынке цитрусовых остается благоприятной. В этом сезоне погода не преподнесла производителям таких сюрпризов, как в 2024 году, когда заморозки ударили по урожаю в Турции.
Козий отметила, что на доставку фруктов может повлиять геополитическая обстановка. Турецкие экспортеры традиционно отправляют их через Черное море в порт Новороссийска. При этом перед Новым годом мандарины обычно дешевеют.
Ранее сообщалось, что с начала года Турция поставила в крупнейший российский агрокластер почти 51,7 тысячи тонн этих цитрусовых. Наиболее заметно за отчетный период вырос экспорт из Китая — с 20,7 тысячи до 33,1 тысячи тонн.
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