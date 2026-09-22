Эксперт Краснухина призвала менять подход к премированию сотрудников
Конкурентный оклад и бонусы важны для сотрудников, однако рост выплат со временем перестает усиливать их интерес к работе. Руководитель по развитию партнерского направления MyGiftCard Екатерина Краснухина считает, что компаниям важно поощрять конкретные полезные действия команды.
В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что многие работодатели смотрят главным образом на финальный результат. При таком подходе без внимания часто остаются помощь коллегам, участие в дополнительных проектах, обучение и готовность брать сложные задачи. Если инициативу не замечают, работник постепенно сосредотачивается лишь на обязанностях из должностной инструкции, отметила эксперт. При этом бизнес может увеличивать бюджет на премии, но не получать большего вовлечения со стороны команды.
Краснухина посоветовала связывать систему поощрения с поведением, которое организация хочет видеть у сотрудников. Наградой за вклад могут стать деньги, льготы, участие в значимом проекте, новая роль или возможность выбрать формат вознаграждения. Постоянные выплаты за любой результат люди начинают воспринимать как привычную часть дохода, предупредила специалист. Тогда работодателю приходится повышать суммы, чтобы сохранить прежний эффект.
По мнению эксперта, сотруднику важно видеть перспективу развития. Ее могут дать более сложные задачи, расширение зоны ответственности и самостоятельность в принятии решений — даже без повышения в должности.
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