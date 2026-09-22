Эксперт Краснухина призвала менять подход к премированию сотрудников

22 сентября 2026, 07:47

Бизнес-эксперт Краснухина: денежные премии перестают мотивировать работников

Фото: iStock/Oleg Elkov

Конкурентный оклад и бонусы важны для сотрудников, однако рост выплат со временем перестает усиливать их интерес к работе. Руководитель по развитию партнерского направления MyGiftCard Екатерина Краснухина считает, что компаниям важно поощрять конкретные полезные действия команды.