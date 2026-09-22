Врач назвала здоровье кишечника важной основой крепкого иммунитета

22 сентября 2026, 07:45

Врач Галина: ключевую роль в иммунитете играет микробиота кишечника

Фото: iStock/mi-viri

Врач-эндокринолог и диетолог Кристина Галина заявила, что состояние кишечной микробиоты заметно влияет на защитные функции организма. По ее словам, поддерживать здоровье стоит круглый год, а не только перед сезоном простуд.