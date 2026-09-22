Врач назвала здоровье кишечника важной основой крепкого иммунитета
Врач-эндокринолог и диетолог Кристина Галина заявила, что состояние кишечной микробиоты заметно влияет на защитные функции организма. По ее словам, поддерживать здоровье стоит круглый год, а не только перед сезоном простуд.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что в стенках кишечника находится значительная часть иммунных клеток. Состав бактерий в ЖКТ влияет на местную защиту, а продолжительные проблемы с пищеварением способны поддерживать воспалительные процессы и ухудшать самочувствие. Поводом обратиться к врачу могут стать частая изжога, тошнота, боли и тяжесть после приема пищи, вздутие, дискомфорт в животе или сбои стула. Галина подчеркнула, что устранять отдельные проявления без диагностики не стоит: одинаковые симптомы нередко возникают по разным причинам.
Эксперт обратила внимание на влияние стресса. Нервная система и пищеварительный тракт постоянно взаимодействуют между собой. Длительное эмоциональное напряжение отражается на сне, аппетите, моторике кишечника и составе его микробиоты. Для поддержки полезных бактерий врач посоветовала сделать рацион более разнообразным. В меню стоит включать овощи, зелень, ягоды, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Пищевые волокна служат питательной средой для микроорганизмов.
Ферментированные продукты, включая квашеную капусту, тоже могут дополнить питание. Однако людям с обострениями заболеваний ЖКТ либо сильным вздутием следует учитывать индивидуальную реакцию организма. Галина отметила, что иммунитет зависит от комплекса ежедневных привычек: качества еды, полноценного сна, физической активности, работы пищеварительной системы и уровня стресса.
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