Эксперт Кузнецова предупредила об опасности разморозки мяса на кухонном столе
Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова призвала размораживать мясо и рыбу так, чтобы до приготовления их температура не превышала плюс четырёх — плюс пяти градусов Цельсия. Иначе на поверхности продуктов за короткое время начинают активно размножаться опасные микроорганизмы.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что при нахождении в тепле риск создают сальмонелла и кишечная палочка. Золотистый стафилококк способен выделять токсины, устойчивые к нагреванию, поэтому последующая готовка не всегда решает проблему.
Самым безопасным способом Кузнецова назвала разморозку в холодильнике при температуре от нуля до плюс четырёх градусов Цельсия. Продукт следует положить в глубокую посуду и оставить на нижней полке. Небольшому куску обычно хватает ночи, крупному потребуется от суток до двух дней. Такой вариант допускает повторную заморозку сырого мяса, хотя его вкусовые свойства ухудшатся.
Разморозить продукт можно и в холодной воде температурой не выше плюс пяти градусов Цельсия. Упаковка должна оставаться полностью герметичной, а воду нужно обновлять каждые тридцать минут. На килограмм мяса уйдёт примерно один-полтора часа. После извлечения из воды его необходимо сразу отправить на плиту или в духовку.
Микроволновая печь подходит лишь для быстрой разморозки перед немедленным приготовлением. Специалист посоветовала делать короткие остановки, переворачивать кусок и следить за неравномерным нагревом. Хранить еду после такого способа нельзя.
Кузнецова подчеркнула, что мясо или рыбу не стоит оставлять на столе: если они пролежали в тепле дольше двух часов, продукт лучше выбросить. Не следует использовать горячую воду, негерметичные пакеты и отправлять обратно в морозильник продукты, размороженные в воде либо микроволновке.
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