Эксперт Кузнецова предупредила об опасности разморозки мяса на кухонном столе

06 октября 2026, 07:55

Эксперт Кузнецова: при комнатной температуре бактерии активируются за пару часов

Фото: iStock/nastya_ph

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова призвала размораживать мясо и рыбу так, чтобы до приготовления их температура не превышала плюс четырёх — плюс пяти градусов Цельсия. Иначе на поверхности продуктов за короткое время начинают активно размножаться опасные микроорганизмы.