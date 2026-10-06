Врач назвал ключевые нутриенты для энергии и иммунитета
Кандидат медицинских наук, врач-элементолог и эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный посоветовал осенью следить за уровнем витамина D, цинка и омега-3. В этот период короткий световой день и сокращение доли свежих продуктов в меню могут сказаться на самочувствии.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что витамин D участвует в работе иммунной и нервной систем, а также помогает организму получать кальций из пищи. Потребность в нем в холодный сезон часто возрастает из-за нехватки солнечного света. Подбирать дозировку следует после анализа крови и консультации врача. Принимать витамин D лучше во время еды с жирами.
Для защиты клеток от окислительного стресса и выработки коллагена нужен витамин C. Его можно получить из сладкого перца, брокколи, шпината, цитрусовых и шиповника. Витамины B6 и B12 поддерживают энергетический обмен и нервную систему. Низкий уровень этих веществ способен сопровождаться упадком сил и частыми простудами. Особого внимания B12 требует рацион людей, отказавшихся от продуктов животного происхождения.
Цинк помогает слизистым противостоять инфекциям и влияет на кроветворение. Им богаты индейка, красное мясо, чечевица, фасоль, орехи и тыквенные семечки. Железо необходимо для образования гемоглобина, переносящего кислород к органам. При его дефиците человек нередко чувствует слабость и постоянную усталость. Усвоение железа улучшает витамин C, а чай, кофе и молочные продукты в момент приема способны его ухудшить.
Скальный добавил, что селен важен для щитовидной железы и обменных процессов. Его источниками служат бразильские орехи, птица и морепродукты. Магний помогает легче переносить нервное напряжение, а омега-3 поддерживают сердце, сосуды и работу нервной системы. Жирные сорта рыбы, льняные и чиа-семена, орехи помогут восполнить запас этих жирных кислот.
Эксперт призвал не начинать прием биодобавок без обследования. Анализы и консультация врача помогут определить дефициты, выбрать безопасную дозу и учесть сочетание нутриентов.
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