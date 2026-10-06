Врач назвал ключевые нутриенты для энергии и иммунитета

06 октября 2026, 07:13

Врач Скальный: витамин D, цинк и омега-3 особенно важны осенью

Фото: iStock/NATALIA KHIMICH

Кандидат медицинских наук, врач-элементолог и эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный посоветовал осенью следить за уровнем витамина D, цинка и омега-3. В этот период короткий световой день и сокращение доли свежих продуктов в меню могут сказаться на самочувствии.