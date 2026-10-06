Врач Водовозов назвал слабость и головокружение возможными признаками анемии
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что постоянная усталость, упадок сил и головокружение способны сигнализировать о развитии анемии. Это состояние возникает при снижении гемоглобина либо числа эритроцитов, из-за чего ткани получают меньше кислорода.
В беседе с RT специалист отметил, что чаще всего врачи выявляют железодефицитную форму заболевания. К ней приводит недостаток железа в питании, регулярные кровопотери или нарушения его усвоения. В ряде случаев пациентам требуется введение препаратов железа внутривенно.
Ещё одной распространённой причиной служит дефицит витаминов B12 и B9, или фолиевой кислоты. Эти вещества участвуют в процессах кроветворения. Встречаются и смешанные формы, когда организму не хватает сразу нескольких важных элементов.
Анемия способна развиваться на фоне длительных воспалительных процессов, инфекций и хронических заболеваний. Проявления зависят от её происхождения и тяжести состояния.
При нехватке железа иногда появляется необычная тяга к несъедобным продуктам — например, мелу или земле. Среди общих симптомов врач перечислил бледность кожи и слизистых, быструю утомляемость, плохую переносимость нагрузки, слабость и головокружение.
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