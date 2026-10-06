Врач Водовозов назвал слабость и головокружение возможными признаками анемии

06 октября 2026, 07:27

Фото: iStock/Irina Romanova

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что постоянная усталость, упадок сил и головокружение способны сигнализировать о развитии анемии. Это состояние возникает при снижении гемоглобина либо числа эритроцитов, из-за чего ткани получают меньше кислорода.