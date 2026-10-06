Врач назвал привычку, незаметно провоцирующую тугоухость
Врач-оториноларинголог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Рауль Тен предупредил, что постоянное прослушивание музыки через один наушник способно привести к ухудшению слуха с одной стороны.
В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что такая привычка особенно распространена среди подростков. Они оставляют одно ухо свободным, чтобы слышать речь окружающих, однако звуковая нагрузка при этом регулярно воздействует на слуховой нерв.
По словам Тена, длительная стимуляция способна вызвать одностороннюю сенсоневральную тугоухость. Человек нередко долго не замечает первые признаки нарушения, поскольку второе ухо продолжает воспринимать звуки нормально.
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