Эксперт Липов: аферисты используют гифки в WhatsApp для кражи данных

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Директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов сообщил россиянам о новом способе мошенничества в мессенджере WhatsApp, аферисты используют гиф-изображения, передал RT.
«Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными», — обратил внимание Сергей Липов.
Эксперт уточнил, что мошенники вшивают в изображения вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт — с их помощью они воруют личные данные жертвы. Анимированные картинки, как подчеркнул специалист, люди регулярно используют в мессенджерах для поздравлений.
«Поэтому пользователи, как правило, не подозревают об опасности и открывают такие сообщения без задней мысли», — сказал эксперт.
Сергей Липов рекомендовал не открывать гифки и ссылки от неизвестных контактов. Он добавил, что даже если написал знакомый, но сообщение кажется подозрительным, то стоит уточнить у отправителя его подлинность.
Ещё специалист посоветовал установить проверенное антивирусное программное обеспечение, постоянно следить за обновлениями безопасности используемого устройства и приложений.
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