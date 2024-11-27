Схема с украденной картой: как мошенники вводят покупателей в заблуждение

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Мошенники снова начали активно использовать схему обмана на кассе, предупредила маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в интервью агентству «Прайм».
Жертвой может стать покупатель, который собирается оплатить товар наличными.
Мошенник, выглядящий неприметно, просит помочь ему получить наличные, ссылаясь на отсутствие банкомата поблизости. Он предлагает оплатить его покупку картой в обмен на деньги.
На первый взгляд схема кажется безопасной, но карта, как правило, оказывается украденной.
Проблема в том, что оплата украденной картой привязывается к покупателю, который согласился помочь. Лицо попадает на камеры, и потом именно ему придется доказывать свою непричастность.
Маркетолог Бастрыкина советует не соглашаться на подобные просьбы как в магазине, так и в интернете.
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Мошенник, выглядящий неприметно, просит помочь ему получить наличные, ссылаясь на отсутствие банкомата поблизости. Он предлагает оплатить его покупку картой в обмен на деньги.
На первый взгляд схема кажется безопасной, но карта, как правило, оказывается украденной.
Проблема в том, что оплата украденной картой привязывается к покупателю, который согласился помочь. Лицо попадает на камеры, и потом именно ему придется доказывать свою непричастность.
Маркетолог Бастрыкина советует не соглашаться на подобные просьбы как в магазине, так и в интернете.
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Мария Моисеева