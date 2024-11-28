Эксперт назвал семь советов для защиты аккаунта Госуслуг

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Универсального способа защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от мошенников не существует, заявил эксперт по социальной безопасности Владимир Сажин и назвал семь советов, которые помогут избежать «угона» аккаунта. По его словам, взлом личного кабинета на портале государственных услуг — довольно популярный способ завладеть средствами россиян.
«Если носить полмиллиона рублей в кармане вечером в небезопасном районе — вас обязательно ограбят», — подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.Для того, чтобы избежать обмана, по мнению эксперта, нужно следовать семи правилам:
- Не верить тому, что сообщают в телефонном разговоре.
- Использовать отдельный номер телефона для важных учетных записей.
- Никому и никогда сообщать свои данные по телефону.
- Не совершать никаких действий под давлением незнакомцев.
- Никому и никогда не передавать код подтверждения, полученный через СМС. Никому и никогда.
- Меньше общаться с незнакомыми людьми по телефону.
- Держать банковские карты отдельно от телефона, а на SIM-карту установить отдельный пароль.
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