Мошенники запугивают налогами: как не попасть в их ловушку

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Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками силовых или надзорных органов, используют угрозы и хитрые уловки, чтобы выманить деньги у граждан. Налоговый юрист Александр Хаминский рассказал РИА Новости о новых схемах обмана, которые активно применяются злоумышленниками.
Схема мошенничества: запугивание, фальшивые QR-кодыМошенники начинают с заявления о якобы незадекларированных доходах и угроз конфискации средств в доход государства. Жертве предлагают перейти на «защищенный» канал связи через мессенджеры, где звонящий демонстрирует символику Федеральной налоговой службы или портала Госуслуг.
Далее жертву просят перевести деньги на специальный счет с использованием QR-кода или подложного курьера с фальшивыми доверенностями. После того как деньги переведены мошенники обещают вернуть средства в течение нескольких дней, чтобы успокоить жертву и успеть снять наличные.
Как отличить мошенника от настоящего сотрудника налоговойАлександр Хаминский напомнил, что налоговые органы не связываются с гражданами через телефонные звонки или мессенджеры. Общение происходит через личный кабинет налогоплательщика или по вызову в инспекцию. Если предлагаются другие способы контакта, это явный признак мошенничества.
Ранее «Радио 1» сообщало, что полицейские задержали в подмосковном Королёве 20-летнего уроженца Забайкальского края по подозрению в участии в серии мошенничеств. Пресс-служба ГУ МВД по МО также выложила видео.
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