Эксперт Логачёв рассказал, как выбрать отель и не испортить себе отдых

13 июня 2025, 11:07

Эксперт Логачёв: высокий рейтинг отеля не гарантирует качественный отдых

Фото: iStock/kadmy

При выборе отеля туристы нередко ориентируются на среднюю оценку в агрегаторах. Однако в данном случае поиск отзывов необходимо углубить и учесть личные приоритеты и цели поездки, сообщил коммерческий директор компании VIZANT GROUP, управляющей курортом LES Art Resort Денис Логачёв.







«Высокий рейтинг гостиницы вовсе не гарантирует качественный отдых. Даже самый престижный отель может разочаровать гостя. Поэтому грамотный разбор оценок позволит заранее составить верное впечатление и предотвратить возможные неприятности», – пояснил Логачёв в беседе с Life.ru.