Эксперт Логачёв рассказал, как выбрать отель и не испортить себе отдых
Эксперт Логачёв: высокий рейтинг отеля не гарантирует качественный отдых
При выборе отеля туристы нередко ориентируются на среднюю оценку в агрегаторах. Однако в данном случае поиск отзывов необходимо углубить и учесть личные приоритеты и цели поездки, сообщил коммерческий директор компании VIZANT GROUP, управляющей курортом LES Art Resort Денис Логачёв.
«Высокий рейтинг гостиницы вовсе не гарантирует качественный отдых. Даже самый престижный отель может разочаровать гостя. Поэтому грамотный разбор оценок позволит заранее составить верное впечатление и предотвратить возможные неприятности», – пояснил Логачёв в беседе с Life.ru.Специалист перечислил несколько важных моментов, которые необходимо учитывать при планировании поездки.
В первую очередь важно учитывать цель визита. Если это семейный отдых, то следует обращать внимание на удобства для детей, а для молодёжной компании важнее другие аспекты, например, вечерние мероприятия и удалённость от пляжа.
Также не следует воспринимать всё буквально, поскольку идеальных гостиниц не существует, а субъективный дискомфорт одного гостя может оказаться несущественным для другого.
Логачёв посоветовал отсеивать эмоциональные комментарии без конкретики, поскольку они малоинформативны.
Немаловажен и ответ администрации гостиницы на сообщения посетителей. Вежливость и способность решить проблему указывают на хорошее и внимательное отношение к гостям.