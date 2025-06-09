Названы российские и зарубежные направления, где дешевле всего можно отдохнуть
Аналитики сервиса OneTwoTrip составили список российский и зарубежных направлений, где туристы смогут дешевле всего отдохнуть. Об этом сообщает RT.
«Среди городов России самым доступным стало путешествие в столицу Чувашии, Чебоксары. Перелет стоит около 4,4 тыс. рублей, проживание — порядка 3 тыс. рублей в сутки. Здесь вас встретит благоустроенная набережная, панорама на Волгу и величественный монумент «Мать-Покровительница», — передает агенство анализ сервиса.
Также в список попал город Киров, авиабилет в которых стоит в районе 4,9 тысяч рублей. Там туристы смогут посмотреть Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, а еще насладиться атмосферными улицами и неспешным ритмом жизни. Средняя стоимость номера в отеле на двоих составляет 2,8 тысячи рублей.
Если же говорить о заруюежных направлениях, то здесь в список самых дешевых попали белорусские Минск, Могилев и Гомель. К тому же стоит обратить на армянский город Гюмри и ташкентский Бухаре.