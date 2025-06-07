В Бразилии девушка попробовала «угощение» от тайного поклонника и умерла
Девушка скончалась от отравления в Бразилии после того, как попробовала торт от тайного поклонника. Об этом пишет CNN Brazil.
Уточняется, что «угощение» Ане Луизе де Оливейра Невес привез курьер. Десерт сопровождала записка «угощение для самой красивой девушки, которую я когда-либо видел». У жертвы началась рвота с диареей спустя час после дегустации «подарка».
Отец привез ее в больницу, где медики диагностировали пищевое отравление. Затем пациентку отправили домой. На следующий день ей стало хуже, и она упала в обморок. У Невес остановилось сердце по дороге в госпиталь. Полицейские выяснили, что торт отравила 17-летняя подруга погибшей из-за зависти к ее красоте. Фигурантка добавила в угощение мышьяк и осталась у Невес дома, делая вид, что не понимает происходящего в ту ночь, когда погибшая страдала от симптомов.
Преступница рассказала, что Невес является ее второй жертвой. Первая девушка, которая якобы увела у нее двух ухажеров, выжила.
Читайте также: