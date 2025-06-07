В Бразилии девушка попробовала «угощение» от тайного поклонника и умерла

07 июня 2025, 18:22

В Бразилии девушка попробовала торт от тайного поклонника и скончалась

Фото: istockphoto/watcherfox

Девушка скончалась от отравления в Бразилии после того, как попробовала торт от тайного поклонника. Об этом пишет CNN Brazil.