Эксперт Ляшок назвал категорию россиян, имеющую право на доплату к пенсии

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Российские граждане пенсионного возраста, содержащие нетрудоспособных членов семьи, имеют право на доплату к пенсии. Её сумма в этом году установлена в размере чуть более 2,7 тысячи рублей.
Об этом сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, доплата за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на содержании, доступна для тех граждан, которые получают пенсию по старости или инвалидности.
Эксперт уточнил, что доплата начисляется максимум за трёх иждивенцев, однако при этом получать её могут оба супруга. Для оформления такой выплаты необходимо самостоятельно обратиться в местное отделение Социального фонда России, приложив к заявлению подтверждающие документы.
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