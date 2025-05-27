ЕГЭ по математике сдали порядка 35 тыс. выпускников Московской области

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 35 тыс. подмосковных выпускников 11 классов сдали математику в рамках основного периода Единого государственного экзамена. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования региона.
Участие в испытаниях приняли 35 817 человек. 16 875 из них выбрали базовый уровень математики,18 942 – профильный.
Как уточнили в пресс-службе, участники смогут узнать свои результаты не позднее 9 июня. Для пропустивших экзамен по уважительной причине предусмотрен резервный день – 20 июня. Для тех, кого не устроит результат, существует день пересдачи. Им можно воспользоваться один раз – 4 июля.
Следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ пройдёт 30 мая, когда 11-классники сдадут обязательный предмет – русский язык.
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«Видим устойчивый интерес к профильной математике. Это говорит о стремлении выпускников поступать в вузы, где нужен высокий уровень математической подготовки – по инженерным, техническим и экономическим направлениям», – прокомментировала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.Экзамен прошёл штатно. Для его проведения было открыто 256 пунктов. В организации ЕГЭ участвовали свыше 730 общественных наблюдателей. За ходом сдачи экзамена дистанционно следили 708 онлайн-наблюдателей.
Как уточнили в пресс-службе, участники смогут узнать свои результаты не позднее 9 июня. Для пропустивших экзамен по уважительной причине предусмотрен резервный день – 20 июня. Для тех, кого не устроит результат, существует день пересдачи. Им можно воспользоваться один раз – 4 июля.
Следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ пройдёт 30 мая, когда 11-классники сдадут обязательный предмет – русский язык.
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Лора Луганская