Пять подмосковных колледжей стали призёрами конкурса «Победе посвящаю!»

28 мая 2025, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Шесть подмосковных проектов из пяти колледжей получат призы Всероссийского конкурса «Победе посвящаю!». О его итогах сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.





Конкурс был приурочен к 80-летию Великой Победы и направлен на распространение лучших образовательных практик гражданско-патриотической направленности в среднем профессиональном образовании.

«Всего от Подмосковья было подано 15 образовательных практик. Шесть проектов из пяти колледжей Московской области стали призёрами. Этот результат отражает высокий уровень работы педагогов, которые активно сохраняют память о героях Великой Отечественной войны», – сказала министр образования региона Ингрид Пильдес.