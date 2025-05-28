Пять подмосковных колледжей стали призёрами конкурса «Победе посвящаю!»
Шесть подмосковных проектов из пяти колледжей получат призы Всероссийского конкурса «Победе посвящаю!». О его итогах сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Конкурс был приурочен к 80-летию Великой Победы и направлен на распространение лучших образовательных практик гражданско-патриотической направленности в среднем профессиональном образовании.
«Всего от Подмосковья было подано 15 образовательных практик. Шесть проектов из пяти колледжей Московской области стали призёрами. Этот результат отражает высокий уровень работы педагогов, которые активно сохраняют память о героях Великой Отечественной войны», – сказала министр образования региона Ингрид Пильдес.Полный список подмосковных призёров конкурса можно найти на сайте министерства.
В ведомстве добавили, что на конкурс поступило 524 образовательные практики профессиональных образовательных организаций из 79 регионов. Участники продемонстрировали сочетание классических технологий с современными цифровыми решениями в образовательном процессе.