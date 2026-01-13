Минюст РФ: недобросовестные «раздолжнители» обещают закрыть 100% долгов

13 января 2026, 16:36

Фото: iStock/Oleg Elkov

Юристы и финансовые регуляторы предупреждают россиян о рисках обращения к так называемым «раздолжнителям» — компаниям, обещающим быстрое и простое избавление от кредитов. Эксперты отмечают, что подобная реклама часто содержит признаки недобросовестной деятельности и может вводить граждан в заблуждение.





В Минюсте отметили, на что стоит обратить внимание в рекламе «раздолжнителей»:





обещания гарантированного результата и «избавления от долгов под ключ»;

заявления о списании 100% долгов;

гарантии сохранности имущества и защиты от арестов;

призывы прекратить выплаты по кредитам сразу после обращения;

указание точных сроков банкротства (например, «за 6 месяцев»);

эмоциональное давление и замалчивание последствий банкротства.