Минюст РФ: недобросовестные «раздолжнители» обещают закрыть 100% долгов

Фото: iStock/Oleg Elkov

Юристы и финансовые регуляторы предупреждают россиян о рисках обращения к так называемым «раздолжнителям» — компаниям, обещающим быстрое и простое избавление от кредитов. Эксперты отмечают, что подобная реклама часто содержит признаки недобросовестной деятельности и может вводить граждан в заблуждение.



В Минюсте отметили, на что стоит обратить внимание в рекламе «раздолжнителей»:

  • обещания гарантированного результата и «избавления от долгов под ключ»;
  • заявления о списании 100% долгов;
  • гарантии сохранности имущества и защиты от арестов;
  • призывы прекратить выплаты по кредитам сразу после обращения;
  • указание точных сроков банкротства (например, «за 6 месяцев»);
  • эмоциональное давление и замалчивание последствий банкротства.
Специалисты подчеркивают: единственный законный способ освободиться от долгов — признание банкротом в судебном или внесудебном порядке. Эта процедура длительная, юридически сложная и не всегда завершается списанием обязательств. Более того, она почти всегда влечет ограничения и неприятные последствия, включая возможную реализацию имущества.

В России ставка по ипотеке будет зависеть от количества детей в семье

Отмечается, что после обращения к «раздолжнителям» ситуация нередко только ухудшается: у граждан сохраняются старые долги, появляются новые, а активы могут быть проданы в рамках процедуры банкротства. Неграмотные консультации или умышленный обман способны привести к финансовой катастрофе.

Эксперты также советуют не игнорировать кредиторов и рассматривать легальные меры поддержки. В их числе — предусмотренные законом программы помощи, например кредитные каникулы сроком до шести месяцев при снижении дохода более чем на 30% или наступлении чрезвычайной ситуации. Такие инструменты могут помочь стабилизировать финансовое положение без рискованных посредников.
Иван Мусатов

