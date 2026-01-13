Минюст РФ: недобросовестные «раздолжнители» обещают закрыть 100% долгов
Юристы и финансовые регуляторы предупреждают россиян о рисках обращения к так называемым «раздолжнителям» — компаниям, обещающим быстрое и простое избавление от кредитов. Эксперты отмечают, что подобная реклама часто содержит признаки недобросовестной деятельности и может вводить граждан в заблуждение.
В Минюсте отметили, на что стоит обратить внимание в рекламе «раздолжнителей»:
- обещания гарантированного результата и «избавления от долгов под ключ»;
- заявления о списании 100% долгов;
- гарантии сохранности имущества и защиты от арестов;
- призывы прекратить выплаты по кредитам сразу после обращения;
- указание точных сроков банкротства (например, «за 6 месяцев»);
- эмоциональное давление и замалчивание последствий банкротства.
Отмечается, что после обращения к «раздолжнителям» ситуация нередко только ухудшается: у граждан сохраняются старые долги, появляются новые, а активы могут быть проданы в рамках процедуры банкротства. Неграмотные консультации или умышленный обман способны привести к финансовой катастрофе.
Эксперты также советуют не игнорировать кредиторов и рассматривать легальные меры поддержки. В их числе — предусмотренные законом программы помощи, например кредитные каникулы сроком до шести месяцев при снижении дохода более чем на 30% или наступлении чрезвычайной ситуации. Такие инструменты могут помочь стабилизировать финансовое положение без рискованных посредников.