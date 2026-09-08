Эксперт напомнил, что блокада Ленинграда официально признана геноцидом

08 сентября 2026, 18:39

Историк Иринчеев: важно помнить, что блокада Ленинграда была геноцидом

Фото: iStock/mundam

В 2022 году блокаду Ленинграда признали геноцидом и военным преступлением. Этот статус очень важен для памяти о событиях 85-летней давности. Такое мнение выразил писатель, руководитель Военного музея Карельского перешейка и музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Баир Иринчеев.





В разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» эксперт отметил, что главной целью признания блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом является сохранение памяти об этом ужасном событии и его последствиях.





«Те, кто пережил эти страшные блокадные годы, неизбежно уходит от нас. Новым поколениям уже не настолько очевидно, что это был именно геноцид. К тому же с другой стороны, со стороны пронацистской идет мощная пропаганда. Нам пытаются доказать, что никакой блокады не было, а вся ее история — выдумка», — пояснил Иринчеев.