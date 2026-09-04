Звуковое шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню памяти жертв блокады

04 сентября 2026, 15:09

Фото: iStock/tkachuk

Звуковое шоу «Поющие мосты» в Петербурге на предстоящих выходных посвятят ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Зрителям представят специальную программу.





По данным «Петербургского дневника», над Невой прозвучит «Вокализ» Сергея Рахманинова в исполнении Галины Вишневской. Легендарная певица провела все 900 дней блокады в Ленинграде. В 1941 году ей было 15 лет. Она попала в дивизию местной противовоздушной обороны, где помогала очищать город и тушить пожары. Кроме того, Вишневская пела для солдат. Это и стало началом пути к мировой славе.





«Голос Галины Вишневской, звучащий над Невой в преддверии Дня памяти жертв блокады, становится символом самого города, пережившего эти трудные времена», — говорится в материале издания.