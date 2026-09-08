На улицах Санкт-Петербурга прозвучит аудиоспектакль «Костер» - голос Победы»
В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, в 27 локациях разных районов Санкт-Петербурга прозвучит аудиоспектакль «Костёр» – голос Победы».
По данным «Петербургского дневника», аудиоспектакль длится 30 минут. Транслировать его будут каждый час с 12:00 до 19:00, в том числе на Университетской набережной, стрелке Васильевского острова и в Московском парке Победы.
Аудиоспектакль стал результатом медиамарафона, который проходил в социальных сетях журналов «Костёр» и «Петербургский дневник» на протяжении нескольких месяцев. Всего было выпущено 14 передач. В них известные петербуржцы читали произведения из блокадных выпусков «Костра» — единственного детского журнала, который продолжал выходить в осажденном Ленинграде.
Проект приурочили к 90-летию «Костра». Реализовать его удалось при поддержке общественного движения «Бессмертный полк России» и издания «Петербургский дневник». Премьера аудиоспектакля «Костер» — голос Победы» является одним из ключевых событий юбилейного года. В ближайшие месяцы также планируют выпустить тематические открытки совместно с Почтой России и провести праздник в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных.
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