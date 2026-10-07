Эксперт назвал главные правила осеннего ухода за автомобилем
Специалист компании TopClean Максим Хаширов посоветовал водителям подготовить автомобиль к дождям, туманам и перепадам температуры. Особое внимание он рекомендовал уделить кузову, стеклам, резиновым элементам и дренажным каналам.
В беседе с «Лентой.ру» Хаширов отметил, что в октябре стоит начать с глубокой мойки. С кузова важно удалить следы битума, древесной смолы и въевшуюся дорожную грязь с металлическими частицами. Такие загрязнения ускоряют повреждение лакокрасочного слоя.
Мыть машину эксперт рекомендует в относительно теплый день. После процедуры кузов следует сразу вытереть насухо: резкая смена температуры способна привести к появлению мелких дефектов покрытия.
На сухую поверхность стоит нанести защитное средство — воск, силант или керамический состав. По словам специалиста, даже недорогая восковая обработка уменьшает налипание грязи. После неё автомобиль легче отмыть, что особенно актуально в период затяжных осадков и густых туманов.
Отдельной обработки требуют стекла и фары. Сначала их нужно очистить с обеих сторон средством без разводов и салфеткой из микрофибры. Затем можно нанести гидрофобное покрытие. «Антидождь» помогает каплям быстрее уходить с поверхности, поэтому щетки не размазывают влагу по лобовому стеклу. Состав подходит для боковых окон и оптики.
Хаширов посоветовал обработать силиконовой смазкой резиновые уплотнители на дверях, капоте и багажнике. Она защищает материал от влаги, затвердевания и примерзания. Петли и замки лучше покрыть водоотталкивающим спреем, чтобы снизить риск заедания из-за конденсата.
Водителю стоит периодически проверять дренажные отверстия в дверях и порогах. Засоры мешают воде уходить наружу, из-за чего в скрытых полостях может начаться коррозия.
Для самостоятельного ухода специалист рекомендует держать в автомобиле очиститель битумных следов, средство от металлических вкраплений, воск или силант, «антидождь», силиконовую смазку и составы для кожи с пластиком. В сырую погоду пластиковые детали нередко начинают скрипеть, а кожаная обивка страдает от температурных колебаний.
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