Эксперт назвал главные правила осеннего ухода за автомобилем

07 октября 2026, 07:42

Восковая защита покрытия машины очень эффективна при частых дождях и туманах

Фото: iStock/dobok

Специалист компании TopClean Максим Хаширов посоветовал водителям подготовить автомобиль к дождям, туманам и перепадам температуры. Особое внимание он рекомендовал уделить кузову, стеклам, резиновым элементам и дренажным каналам.