Эксперт назвал предел разумных трат на ремонт смартфона или ноутбука

19 августа 2026, 08:58

Мастер Аулов: дорогой ремонт рационален только для новых моделей электроники

Фото: iStock/VladTeodor

Вкладывать в ремонт техники крупную сумму стоит лишь в случае с относительно новыми и исправно работавшими устройствами. Если цена работ достигает половины стоимости нового аналога, покупка замены чаще оказывается разумнее.