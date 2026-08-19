Эксперт назвал предел разумных трат на ремонт смартфона или ноутбука
Вкладывать в ремонт техники крупную сумму стоит лишь в случае с относительно новыми и исправно работавшими устройствами. Если цена работ достигает половины стоимости нового аналога, покупка замены чаще оказывается разумнее.
В беседе с «Газетой.Ru» руководитель восстановительного производства «Сети компьютерных клиник» Антон Аулов посоветовал перед обращением в сервис сверять смету с ценами на новые модели, предложения на вторичном рынке и условия трейд-ин.
Замена батареи, зарядного разъема или блока питания обычно продлевает жизнь гаджета на несколько лет. Однако ремонт после залития, повреждения платы или экрана требует отдельной оценки. Смартфон стоимостью около 25 тысяч рублей не всегда имеет смысл восстанавливать за 12–15 тысяч, особенно после трех-четырех лет использования.
Для ноутбуков расходы на серьезное восстановление порой доходят до 20–25 тысяч рублей при цене нового устройства около 45 тысяч. После пяти-шести лет работы дорогая замена деталей не избавит технику от перегрева, падения производительности и быстрой разрядки.
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