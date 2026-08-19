Россияне стали чаще искать ответы на личные вопросы о себе
Запросы пользователей все чаще касаются личного самоопределения, а не общих рассуждений о предназначении. Кандидат философских наук, программный директор клуба Quercus Александра Московская связывает эту тенденцию со сменой самого способа формулировать вопрос: люди хотят разобраться в собственной ситуации.
По данным исследования клуба, запрос «как найти себя» вырос с 39 тысяч обращений в месяц в 2019 году до 70 тысяч в 2025-м. Почти на треть увеличилась популярность формулировки «как понять, чего я хочу».
Интерес к запросу «про смысл жизни», напротив, снизился на 43%. Шесть лет назад его искали около 123 тысяч раз в месяц, теперь — порядка 70 тысяч. При этом фраза «в чем смысл жизни» показала рост на 119%.
«Разница в том, спрашивает человек о чужих взглядах или просит помощи для себя. Спрос на первое за шесть лет почти сократился вдвое, а второе направление выросло в два раза. Люди меньше читают о смысле жизни и чаще пытаются понять собственную жизнь», — пояснила Московская.
Авторы исследования считают, что на характер поисковых запросов влияет изменение жизненных сценариев. Средний возраст первого брака среди женщин вырос с 19 до 25 лет, а первого ребенка чаще рожают в 26 лет. Между окончанием школы и созданием семьи появился длительный период выбора профессии, образа жизни и личных ориентиров.
Интерес к философии как к учебному предмету за рассматриваемый период сократился на 19%. При этом пользователи заметно чаще ищут конкретные направления и мыслителей: число запросов о стоицизме выросло на 222%, о Марке Аврелии — на 242%, о нигилизме — на 92%. В Quercus полагают, что аудитория воспринимает философские идеи прежде всего как практический способ осмыслить собственные обстоятельства. С материалом ознакомилась «Газета.Ru».