Россияне стали чаще искать ответы на личные вопросы о себе

19 августа 2026, 07:39

Запрос «про смысл жизни» потерял 43% аудитории, а «как найти себя» вырос

Фото: iStock/TatyanaGl

Запросы пользователей все чаще касаются личного самоопределения, а не общих рассуждений о предназначении. Кандидат философских наук, программный директор клуба Quercus Александра Московская связывает эту тенденцию со сменой самого способа формулировать вопрос: люди хотят разобраться в собственной ситуации.





По данным исследования клуба, запрос «как найти себя» вырос с 39 тысяч обращений в месяц в 2019 году до 70 тысяч в 2025-м. Почти на треть увеличилась популярность формулировки «как понять, чего я хочу».



Интерес к запросу «про смысл жизни», напротив, снизился на 43%. Шесть лет назад его искали около 123 тысяч раз в месяц, теперь — порядка 70 тысяч. При этом фраза «в чем смысл жизни» показала рост на 119%.





«Разница в том, спрашивает человек о чужих взглядах или просит помощи для себя. Спрос на первое за шесть лет почти сократился вдвое, а второе направление выросло в два раза. Люди меньше читают о смысле жизни и чаще пытаются понять собственную жизнь», — пояснила Московская.