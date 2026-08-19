Родителям назвали допзанятия, которые повышают успеваемость в школе

19 августа 2026, 08:37

Педагог Ахмадуллин: музыка и шахматы положительно влияют на успеваемость в школе

Фото: iStock/Ritthichai

Занятия музыкой и шахматами могут помочь ребенку лучше учиться в школе. Об этом заявил педагог-психолог, автор издательства «Блицум» Шамиль Ахмадуллин.