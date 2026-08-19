Родителям назвали допзанятия, которые повышают успеваемость в школе
Занятия музыкой и шахматами могут помочь ребенку лучше учиться в школе. Об этом заявил педагог-психолог, автор издательства «Блицум» Шамиль Ахмадуллин.
Однако, по его словам, которые приводит издание NEWS.ru, важно не перегружать расписание ребенка, иначе это может привести к ухудшению сна и раздражительности.
Специалист пояснил, что кружки стоит выбирать с учетом склонностей детей. Игра на инструменте, например, учит разбивать сложную задачу на части — сначала осваивается одна рука, потом другая, затем они соединяются. Этот навык пригодится и при выполнении домашних заданий. Кроме того, музыка развивает слуховое внимание, что помогает внимательнее слушать учителя.
Шахматы и стратегические игры, в свою очередь, приучают просчитывать последствия решений, сохранять концентрацию и не опускать руки после неудачи. А регулярные спортивные занятия, по мнению педагога, демонстрируют, что успех достигается через повторение и дисциплину. Он подчеркнул, что это ценный опыт, который помогает улучшить оценки и спокойнее относиться к тройкам.
При этом записывать ребенка на множество кружков не стоит: необходимо оставлять время на отдых и «ничегонеделание» для разгрузки психики. При выборе секции Ахмадуллин посоветовал обращать внимание на подход педагога и отсутствие рейтинговой гонки, а также предупредил, что избыточная нагрузка может привести к проблемам со сном, частым болезням, раздражительности и потере интереса к любым занятиям.
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