Обнаружен простой способ укрепить защиту организма от рака легких

19 августа 2026, 08:19

Физическая активность помогает иммунной системе бороться с раком легких

Фото: iStock/designer491

Регулярные тренировки помогают иммунной системе активнее сдерживать развитие рака легких, особенно при ожирении. К такому выводу пришла группа ученых, изучившая немелкоклеточный рак — наиболее распространенный тип заболевания. Об этом сообщает журнал Annals of Surgery.