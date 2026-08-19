Обнаружен простой способ укрепить защиту организма от рака легких
Регулярные тренировки помогают иммунной системе активнее сдерживать развитие рака легких, особенно при ожирении. К такому выводу пришла группа ученых, изучившая немелкоклеточный рак — наиболее распространенный тип заболевания. Об этом сообщает журнал Annals of Surgery.
Исследователи провели эксперименты на мышах с разной массой тела. Движение повлияло на соотношение иммунных клеток в легочной ткани. У активных животных снизилось число регуляторных Т-клеток, ослабляющих противоопухолевую защиту. При этом выросло количество CD8+ Т-лимфоцитов, способных атаковать опухолевые клетки.
На этом фоне опухоли у животных развивались медленнее. Особенно заметный эффект ученые зафиксировали у мышей с ожирением, поскольку лишний вес ухудшает работу иммунитета.
Авторы изучили образцы легочной ткани 73 пациентов с немелкоклеточным раком. У людей, регулярно занимавшихся физической активностью, в опухолевом окружении реже встречались клетки, подавляющие иммунный ответ.
Ученые подчеркивают: тренировки не могут заменить противоопухолевую терапию. При этом посильная физическая нагрузка способна стать дополнительной мерой поддержки для пациентов, в том числе при ожирении.
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